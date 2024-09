Emma Capital už od roku 2020 vlastní 60 procent v řeckém distributorovi léčiv Profarm. Zuna nicméně odmítá, že by skupina budovala většího holdingového regionálního hráče. Synergie firmy Magna Pharmacia s Profarmem jsou podle něho velmi omezené, a transakce tak byla spíše zajímavou obchodní příležitostí. „Zakladatelka firmy Jasna Stanivuk hledala partnera a nabízela majoritu,“ říká Zuna s tím, že Stanivuk si nechala zbylý podíl ve výši 35 procent a zůstává také ve vedení firmy.

Kupní cena 2,8 miliardy korun přitom nemusí být konečná. Podle letošních hospodářských výsledků se rozhodne, zda Emma Capital k předem sjednané sumě zaplatí i bonusový příplatek.

Zuna připouští, že společně s původní majitelkou se Emma Capital poohlíží po podobných investicích v dalších zemích regionu. Na druhou stranu ale dodává, že distribuci ve zdravotnictví skupina momentálně nepovažuje za plnohodnotnou divizi svého podnikání, jako jsou herní průmysl, energetika nebo e-commerce.

Společnost Magna Pharmacia založila Jasna Stanivuk v roce 1993. Během 30 let se firma vypracovala až do pozice jednoho z největších zdravotnických distributorů v celé jihovýchodní Evropě. Dosavadní majitelka se v posledních letech začala objevovat i v žebříčcích nejbohatších lidí v regionu. Bosenský list Oslobodjenje ji k loňskému roku umístil na 25. příčku nejbohatších Srbů, a to s odhadovaným jměním 530 milionů eur, více než 13 miliard korun.

Hospodářské výsledky společnosti nejsou veřejně přístupné, komentovat je nechce ani Emma Capital. Srbský magazín Bizlife nicméně v létě informoval, že obrat společnosti dosahuje 150 milionů eur, v přepočtu přibližně 3,8 miliardy korun. Opoziční srbský server Direktno ale tvrdí, že vyrostla i na nepříliš transparentních státních zakázkách, a to zejména během pandemie koronaviru.

Srbsko se v poslední době stalo cílem i dalších českých byznysmenů. Ti sledují příležitosti zejména na realitním nebo technologickém trhu, případně na trhu s rychloobrátkovým zbožím.

„Velký zájem českých investorů o region sledujeme už delší dobu. A každým rokem se jejich entuziasmus podle našich dat dále stupňuje,“ uvádí Tomáš Kindl z firmy Datasite, která poskytuje služby v oblasti fúzí a akvizic.

Za zmínku podle něj stojí například letošní akvizice menšinového podílu výrobce minerálních vod Knjaz Miloš, který převzala nápojářská společnost Mattoni 1873. Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) v červenci zase oznámila, že získala majoritní podíl v tamní společnosti M&I Systems.

Pro Šmejcovu skupinu je akvizice jedna z největších za poslední dobu. Kromě mnoha drobných investic letos koupila také rumunský větrný park s výkonem 80 megawattů. Podle Hospodářských novin transakce vyšla na zhruba 2,2 miliardy korun. Loni si připsala mnohem větší obchod, když se svým partnerem Enatin pořídila majoritu v polské sázkařské jedničce STS. Celé ovládnutí skupiny, které se nyní dokončuje, českou společnost vyjde na zhruba čtyři miliardy korun. Jen o něco málo menší transakcí byl o rok dříve nákup třetinového podílu v chorvatské sázkovce SuperSport, který vyšel na zhruba 3,8 miliardy korun.