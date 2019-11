Procusys čelí insolvenčnímu řízení | E15.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil insolvenční řízení s firmami Procusys FM a Procusys Services, které poskytují služby od správy budov přes ostrahu po nákupy energií. Obě společnosti patří do Procusys Group napojené na podnikatele Františka Savova.

Insolvenční návrh podala společnost Bohemia Silver. Její majitel Jiří Mařas patří mezi obchodní partnery skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. Mezi Savovem a Strnadem zuří již delší dobu ostrý obchodní konflikt.

Navzdory protestům dlužníka připadlo insolvenční řízení k českobudějovickému soudu kvůli koncernovému propojení Procusys s jihočeskou vagonkou Heavy Machinery Services. Ta má spolu s podobně zaměřenou zkrachovalou firmou Legios Loco a dalšími firmami včetně Procusys tvořit skupinu ovládanou Savovem, vypověděl na začátku listopadu bývalý statutární ředitel Procusys Group Ivo Glazar.

„Je naprosto skandální, že k zahájení insolvenčního řízení postačí dokonce smyšlené pohledávky, a následně je toto řízení s přispěním českobudějovického soudu zneužito k oslabení či přímo likvidaci fungujících firem. Svědkovu výpověď považujeme za nevěrohodnou, jelikož obsahuje řadu nepravdivých a účelových výroků. Svědek v rozporu se zákonnými povinnostmi poškodil společnosti, ve kterých působil jako statutární orgán,“ řekl ke Glazarově výpovědi a insolvenci Procusys Savovův mediální zástupce Jan Hrubeš. Glazar podle něj pravděpodobně vypovídal pod tlakem zástupců Czechoslovak Group.

„Vzhledem k tomu, že tato nepravdivá prohlášení poškozují dobrou pověst CSG, zvažujeme právní kroky proti jejich původci,“ reagoval Strnadův mluvčí Andrej Čírtek.

V Londýně žijící Savov, který je v Česku obviněn z daňových podvodů, se dlouho oficiálně hlásil jen k vlastnictví vydavatelství Mladá fronta. Nedávno se na serveru Seznam Zprávy přihlásil rovněž k dřívějšímu vlastnictví firmy Car Store. Glazar však ve výpovědi popsal holding mnohem šířeji. Podle manažera Savov řídil například lounskou vagonku Heavy Machinery Services, s ní spojený podnik Legios Loco, firmu vlastnící bývalé nádraží Vyšehrad nebo strojírenskou společnost Tamala.

Procusys vykonávala pro holding úklidové služby, ostrahu, zajišťovala stravování zaměstnanců a technickou správu budov. Podle Glazara však za to Savovovy firmy neplatily. Ve výpovědi uvedl, že Procusys dlužily na konci letošního září 60 milionů korun.

„Byl zde pokyn přímo od Františka Savova, abych služby vykonával pro tyto společnosti dál. Podotýkám, že pokud by se nejednalo o interní odběratele, postup by byl standardně takový, že po dvouměsíčním neplacení služeb by byla smlouva ukončena,“ vypověděl Glazar. Zlom podle Glazara nastal v okamžiku, kdy přestaly chodit platby ze Savovovy vagonky Legios Loco. Ta je v insolvenci od července.