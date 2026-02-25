Rodiny s dětmi si polepší o desetitisíce ročně. Umožní to návrat některých daňových slev
- Rodiče malých dětí mohli naposledy uplatnit daňovou slevu za umístění potomka ve školce před dvěma lety.
- Od příštího roku by si měli polepšit také pracující studenti.
- Osvobození spropitného od daní a pojistného pomůže stabilizovat gastronomii, míní odborníci.
Úlevami pro rodiny a studenty a také návratem zaměstnaneckých benefitů bez omezení zruší vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů některá úsporná opatření konsolidačního balíčku minulého kabinetu. Například rodičům pečujícím o děti to přinese úspory ve výši až desítek tisíc korun ročně. Změny mají platit od příštího roku, zčásti je zřejmě předloží ministerstvo práce a sociálních věcí.
„Tyto daňové úpravy narovnávají stav, kdy stát místo boje s šedou ekonomikou zvyšoval daňovou zátěž,“ uvedla šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO).
Přesné parametry chybějí
Rodiče malých dětí mohli naposledy uplatnit daňovou slevu za umístění dítěte ve školce za rok 2023. Bylo to možné až do výše minimální mzdy za jednoho potomka, přičemž nejnižší výdělek tehdy činil 17 300 korun. Pokud by se takzvané školkovné překlopilo do současnosti, sleva by stoupla o 5 100 korun. Důvodem je to, že letos je minimální mzda stanovena na 22 400 korun.
Jako modelový příklad může sloužit daňový poplatník, který čerpal školkovné na dvě děti a původní slevu na manželku. Jen za rok 2024 zaplatil státu o 59 440 korun více. Konec školkovného se bez výjimek dotkl i OSVČ, které nevyužívaly daňový paušál a musely tedy vyplňovat daňové přiznání.
Zda budou chystané změny přesně kopírovat dřívější stav, však resorty financí ani práce zatím neprozradily. Přesto je téměř jisté, že Schillerovou ohlášené kroky by se od dřívější praxe neměly příliš lišit, aby neztratily pro rodiny smysl. Ministryně koncem roku hovořila rovněž o tom, že se vrátí výhodnější sleva na nepracující manželku, případně manžela.
Dalším prorodinným opatřením, které vláda slibuje, je nárůst rodičovské z 350 na 400 tisíc korun. Její čerpání má lépe odpovídat situaci dané rodiny pomocí posílení flexibilních úvazků.
Peníze pro studenty i gastro
Od příštího roku by si měli polepšit také pracující studenti, i když ani v jejich případě zatím nebyly zveřejněny podrobnosti. Původní sleva pro studenty činila 4020 korun ročně.
Kabinet zruší i zastropování zaměstnaneckých benefitů na úrovni poloviny průměrné mzdy, které osekal konsolidační balíček. A volnočasové benefity budou nově osvobozeny od daně z příjmů v plné výši. Nově se nebudou platit daně ani z příspěvků zaměstnavatele na sociální služby. Všechny zmíněné úpravy připraví státní rozpočet o jednotky miliard korun ročně.
V souvislosti s návratem modernější elektronické evidence tržeb, kterou Schillerová před týdnem představila, ministerstvo financí navíc sníží DPH z 21 na 12 procent pro nealkoholické nápoje konzumované v gastronomických zařízeních na místě.
Kromě toho návrh počítá také s osvobozením spropitného u zaměstnanců v gastronomii od daní a pojistného. Podobně to funguje v Německu nebo Rakousku. Číšníkům a dalším pracovníkům to má usnadnit cestu například k hypotékám. „Je to přelomová věc, která pomůže stabilizovat českou gastronomii a zajistí její dlouhodobý rozvoj,“ řekl předseda sekce gastronomie Hospodářské komory Luboš Kastner, který návrh přes rok a půl připravoval. Dodal, že přes 90 procent všech dýšek připadá právě na restaurace, kavárny a jiná gastronomická zařízení.