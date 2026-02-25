Meta vypne webový Messenger. Uživatelé se budou muset přesunout zpět na Facebook
- Meta oznámila, že messenger.com už brzy kompletně skončí.
- Na počítačích tak uživatelé muset muset využít Facebook.
- Messenger bude nadále dostupný pro smartphony, píše server Živě.cz.
Meta v dubnu definitivně ukončí webový Messenger. Samostatný komunikátor bude nadále existovat na mobilech s iOS a Androidem. Zařízení s Windows a macOS budou odkázaná na plnohodnotný Facebook. Provozovatel služby krok nevysvětluje.
Na blížící se ukončení podpory webové verze upozorňuje informační pruh přímo v aplikaci. Meta hovoří o dubnu, přesný den ukončení služby nekomunikuje. Pouze se odkazuje na web facebook.com/messages, kde bude možné v konverzacích s uživateli pokračovat.
Začátek konce samostatného Messengeru nastal loni v říjnu, kdy Meta oznámila plán na vypnutí tzv. desktopových klientů. V té době pro macOS poskytovala nativní klient. V případě Windows byla desktopovým klientem myšlena webová verze, kterou firma umístila do Storu.
Meta tehdy uvedla, že messenger.com bude od prosince dostupný pouze těm uživatelům a uživatelkám Messengeru, kteří nedisponují účtem na Facebooku. Na anglické mutaci webu podpory už taková informace nestojí. Kdo účet na Facebooku nemá, bude odkázán na Messenger pro smartphony. Pro uživatele Facebooku se (kromě URL v adresním řádku) patrně nic zásadního nezmění, rozhraní na nové adrese vypadá téměř stejně.