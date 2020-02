Tipli.cz nabízí finanční odměny za nákupy a propojuje supermarkety s internetem | E15.cz

Nejvyšší odměny za nákupy

Odměny za nákupy nabízí tipli formou cashbacku, tedy přímého vrácení několika procent z částky, kterou za nákup utratíte. Jediné, co musíte pro získání takové odměny udělat, je zaregistrovat se zdarma na Tipli.cz a do vámi vybraného e-shopu přejít z jeho profilu právě na těchto webových stránkách. Pro vyhodnocení odměny Tipli totiž využívá přesměrování a tzv. cookies. Po tom, co se odměna připíše na váš účet u Tipli, si ji můžete nechat vyplatit na svůj bankovní účet. Limit pro vyplacení odměny je 1 Kč.

Tipli klade maximální důraz na přání zákazníků. Kromě důsledné zákaznické podpory využívá také propracovaný systém zpětné vazby a veškeré připomínky se snaží využít ke zlepšování svých služeb. Mimo jiné tak neustále rozšiřuje nabídku obchodů, ve kterých lze cashback získat. Jedním takovým je například v poslední době oblíbený Lidl shop. Celkem je na Tipli dostupných přes 690 e-shopů.

Autor: Tipli

Přehled akčních letáků online

Cashback není jediná služba, již Tipli nabízí. Pokud nakupujete raději v kamenných obchodech, oceníte možnost prohlédnout si jejich aktuální akční letáky na internetu. Nejvíce využijete pravděpodobně letáky supermarketů jako Lidl či Billa, najdete zde ale také letáky drogerií, prodejců nábytku nebo obchodů s oblečením. Pokud nějaký obchodní řetěz vydává slevový leták, je skoro jisté, že je k dispozici na Tipli. Všechny letáky jsou samozřejmě aktuální a dostupné v předstihu. Na počítači, tabletu nebo na mobilu.

Tým cashback portálu Tipli nehlídá jen letáky supermarketů a kamenných obchodů, ale pečlivě monitoruje také slevy a akce internetových prodejen. Na profilech e-shopů na Tipli najdete dostupné slevové kódy či tipy na mimořádné nabídky, jako jsou sezónní slevy. Nezáleží na tom, zda se jedná o obchod s oblečením, potravinami, online lékárnu nebo prodejce elektroniky jako Datart či Smarty.cz.

Cashback Tipli se nevztahuje jen na české prodejce, nýbrž ho lze využít na řadu zahraničních obchodů. Výběr e-shopů také není omezen jen na běžné zboží. Nabídka Tipli obsahuje také poskytovatele finančních služeb, ubytování nebo pojišťovny. Díky stovkám obchodů, které jsou na Tipli roztřízeny do přehledných a intuitivních kategorií můžete tento web využít také jako nákupní inspiraci.