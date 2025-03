Together otevírá největší mexickou restauraci v Česku. Investice v desítkách milionů přináší tři kuchyně a unikátní design

V Praze finišují přípravy nového velkého gastronomického počinu. Po čtyřech letech práce otevírá 10. března gastroaliance Together v Holešovickém pivovaru restauraci Mexická. Největší mexická restaurace v zemi slibuje autentické chutě Latinské Ameriky, propojení s moderním evropským servisem a interiér inspirovaný aztéckou kulturou. S kapacitou 300 hostů, třemi kuchyněmi a s americkým smokerem přivezeným z Texasu jde o podnik, který ambicemi přesahuje Prahu i Českou republiku.

Tři kuchyně, stovky chutí

Mexická restaurace se od konkurence odlišuje rozsáhlým konceptem, který zahrnuje tři samostatné kuchyně. Šéfkuchaři Jiří Štift a Petr Vlk ve spolupráci s odborníky z Mexika sestavili menu, které reflektuje různorodost regionu – od tacos a ceviche po pomalu pečené pokrmy z autentické texaské udírny.

První kuchyně se zaměřuje na čerstvé tortilly, tacos, burritos a na empanadas. Druhá se specializuje na ryby a mořské plody s důrazem na ceviche a aguachile. Ty se budou připravovat tak čerstvě, jak jen to jde – přímo v restauraci budou totiž akvária s rybami. Třetí kuchyň se soustředí na grilované maso a tradiční dušené pokrmy jako Cochinita pibil a Barbacoa. Pro některé speciality se využívá americký smoker přímo z Texasu. „Nechtěli jsme dělat kompromisy. Každá kuchyně má jasně definovanou roli a funguje jako samostatný celek. Chceme hostům přiblížit nejen autentické chutě, ale i způsob, jakým se v Mexiku jídlo připravuje a servíruje. Absolvovali jsme školení u šéfkuchařky Alejandry Kauachiové v Mexiku, abychom porozuměli nejen receptům, ale i filozofii mexického vaření,“ vysvětluje Jiří Štift.

Největší mexická restaurace v zemi slibuje autentické chutě Latinské Ameriky | archiv Together

Design inspirovaný aztéckou kulturou

Interiér Mexické navrhli architekti z ateliéru 2020 pod vedením Václava Červenky, který má za sebou nespočet realizací známých restaurací, jako jsou například Čestr, Sia nebo restaurace 420. Cílem bylo vytvořit prostor, který odráží mexickou historii, aniž by působil kýčovitě. „Atmosféra vychází z napětí mezi tradičními výrazovými prvky mexické kultury – od aztéckého umění po pouliční graffiti – a kontrastu mezi klasickými materiály a moderními technologiemi. Rozhodně nejde o plastový kaktus se sombrerem, ale o autentickou, moderní restauraci s propracovaným konceptem,“ vysvětluje architekt Červenka.

Součástí interiéru jsou i umělecká díla, například reliéfy od sochařů Roberta Palúcha a Pavla Šimíčka nebo graffiti s mexickou tematikou od Davida Hřivňáka. Dominantním prvkem prostoru je zlaté aztécké schodiště vyrobené ze dvou tun epoxidu a stovek zlatých plátků, které se v osvětlení třpytí a vytváří dojem monumentality. „Dodnes sám nechápu, že se nám podařilo tento objekt realizovat – technických, cenových i legislativních překážek bylo nespočet. Na jeho výrobu bylo potřeba dva kamiony desek a dvě tuny epoxidu, ale výsledek je ohromující,“ dodává Červenka.

Dominantním prvkem prostoru je zlaté aztécké schodiště vyrobené ze dvou tun epoxidu a stovek zlatých plátků | Hynek Hampl

Velké ambice a investice v desítkách milionů

Gastroaliance Together, která provozuje podniky jako Sia, Bruxx, Brambory a Vinohradský Parlament, si od Mexické slibuje velký úspěch. Příprava a realizace projektu trvaly čtyři roky a otevření restaurace si vyžádalo investici ve vyšších desítkách milionů korun, přesnou částku ale majitelé nezveřejnili. Podle spolumajitele Together Davida Petříka je očekávaný bod zlomu dosažení ziskovosti v rozmezí dvou let. „Očekáváme vysoký zájem, ale reálná návštěvnost ukáže, jak se restaurace uchytí. Děláme podniky pro všechny a chceme, aby si lidé mohli užít kvalitní gastronomii za přístupnou cenu,“ uvádí Petřík.

Otevření Mexické přichází v době, kdy v Praze sílí trend autentických světových kuchyní. Zatímco italské a asijské restaurace jsou již pevně etablované, mexická gastronomie má stále potenciál k růstu.

Holešovice jako gastronomické centrum

Pro otevření restaurace si Together vybrali rostoucí gastronomickou destinaci – Holešovice. Čtvrť, která prochází dynamickým rozvojem, se stala magnetem pro nové restaurace, bary a kreativní podniky. Mexická svým rozsahem a konceptem tuto transformaci potvrzuje. Restaurace přinese nejen nový gastronomický požitek, ale i společenský prostor s piazzettou pro hudební vystoupení a mexickým stánkem. Holešovice se tak stávají ještě atraktivnější gastronomickou destinací Prahy.

Mexická se nachází v Holešovickém pivovaru | Hynek Hampl