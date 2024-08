ÚOHS potrestal Košík.cz za zneužití významné tržní síly pokutou téměř 2 miliony korun

Firma podle rozhodnutí úřadu chybovala, když od ledna 2023 do začátku června letošního roku uzavírala s desítkami svých dodavatelů smlouvy na takzvaný marketingový bonus a trademarketingovou podporu. " V těchto smlouvách nebyly sjednány obsahové náležitosti stanovené zákonem. U uvedených služeb nebylo především jednoznačně vymezeno, co je jejich předmětem, v jakém rozsahu je služba poskytována a součástí smluv nebyl ani odhad nákladů a podklad pro výpočet tohoto odhadu," uvedl úřad.

ÚOHS původní pokutu mírně snížil poté, co firma využila procedury narovnání a k nezákonnému jednání se přiznala. Kromě pokuty stanovil úřad obchodu také nápravná opatření. Košík.cz musí do konce října letošního roku uvést smlouvy do souladu se zákonem a ve stejné podobě předkládat i smlouvy na rok 2025. Do konce května příštího roku pak musí firma ÚOHS předložit seznam dodavatelů, jejichž smlouvy byly změněny a provedení úprav prokázat několika konkrétními smlouvami.

"Jedná se již o třetí rozhodnutí vydané podle novelizovaného zákona o významné tržní síle, jehož vymáhání začalo po uplynutí přechodného období od počátku roku 2024. Dalších 12 správních řízení v současné době probíhá," uvedl úřad.