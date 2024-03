Ve světě peníze jsou, zato Češi milují levné věci, říká Miroslav Lukeš, který vede Lasvit k expanzi

Takový přestup je v českém prostředí unikátní. Miroslav Lukeš přichází ze světa financí do křehkého světa skla a světla. Počátkem roku se stal novým prezidentem společnosti Lasvit. Ta si pod jeho vedením půjde na trh pro investici v řádech vyšších milionů dolarů, aby mohla dostat své sklo do prestižních světových obchodních domů.

Někdejší generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku přichází do sklářské společnosti s jasnou vizí. Hodlá prosadit sklo od Lasvitu častěji do architektury a hledá obchodní domy na nejprestižnějších ulicích metropolí, aby tam sklářská firma nabídla své výrobky movitým lidem.

Oficiálně jste nastoupil do Lasvitu na začátku ledna. Měl jste předtím možnost seznámit se s chodem firmy?

Toho 1. 1. jsem už přišel s vizí, kam se Lasvit může posunout. Lasvit je úžasný v tom, že jde o jednu z mála českých firem, která má globální úspěch. Přenáší staletí sklářského řemesla do jedenadvacátého století. A zároveň je před námi celá řada nových výzev a příležitostí.

Co vás vlastně nadchlo pro sklářský segment a přimělo přejít ze světa financí?

Výtvory, které ve sklárnách vznikají, jsou úžasné. Zhmotňují světlo, které je pro nás lidi až posvátné, a zároveň vidíte obrovským um a řemeslo. Je to průsečík tradice a budoucnosti, ale i umění a něčeho, co přetrvá po generace. Řeknu to ještě lapidárněji: Fakt, že si otevřete běžný účet v bance, asi není ničím, o čem budete jednou vyprávět svým vnoučatům. Ale věřím, že když si pořídíte domů světelnou instalaci od Lasvitu, tak se vás na to vaše vnoučata budou jednou ptát.

Vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal se značkou Lasvit?

Vždycky jsem Lasvit sledoval, vlastně už od jeho začátku. Právě proto, že vznikalo něco, co z Česka můžeme vyvážet ve špičkové kvalitě do celého světa. To se tady málokomu podařilo. Jsou tu samozřejmě firmy třeba v cyber security nebo fintechu, kterým se to také daří. Ale sklo vyvolává úžas a přetrvává generace.

Hovořil jste o vizi, co je její součástí?

Určitě chceme držet místo světové jedničky ve světelných instalacích. To, co dnes vidíte třeba v dubajské opeře, bývalém ministerstvu války v Londýně, odkud úřadoval Winston Churchill, nebo u nás na Bořislavce, to jsou unikátní instalace, které doslova spoluvytvářejí tvář města. Zároveň ale vidíme, že sklo už nemusí být jenom zavěšené na stropě a nasvícené, ale může být i součástí struktury domu a architektury. To se nám podařilo třeba v Cartier v Ženevě nebo vloni v Tiffany v jejich ikonickém butiku na Páté avenue v New Yorku. Takže chceme prosadit sklo více do architektury, což znamená, že ornament, krása a světlo se stávají součástí struktury domu. Nám to vlastně přijde v Česku celkem automatické, protože celá řada instalací v metru nebo třeba budova Nové scény vlastně počítá se sklem jako architektonickým prvkem, ale ve světě je to něco poměrně unikátního a chceme to dál prosazovat.

V neposlední řadě věříme i luxusnímu retailu. Lasvit už dnes nabízí celou řadu špičkových svítidel nebo skleniček. Celá řada světových designérů na nich s námi pracovala, ať už to byl Kengo Kuma, Zaha Hadid, Yabu Pushelberg a další. Ti všichni vytvořili unikátní objekty, které jsou milované po celém světě. Ale když se jako firma chceme prosadit v luxusu celosvětově, potřebujeme mít robustnější distribuční síť a potřebujeme být vidět.

Miroslav Lukeš (42) Vystudoval ekonomii na Joint European Studies Programme, finance a IT management na Vysoké škole ekonomické a prestižní MBA program INSEAD. Pro světové firmy vytvářel růstové strategie jako konzultant v McKinsey & Company. Osm let vedl český, slovenský a rakouský Mastercard. Pod Lukešovým vedením Mastercard zdvojnásobil tržní podíl do pozice lídra, a především vyvinul a zavedl řadu inovací, díky nimž se Česko stalo globálním lídrem ve fintechu. Pracoval také v investičním a privátním bankovnictví v J&T Bance. Mezi jeho koníčky patří divadlo, vážná hudba, je členem Rady Národního divadla a Správní rady Pražského jara. Je předsedou představenstva České fintechové asociace.

To je tedy věc, na které budete pracovat?

Ano, tu retailovou síť chceme významně posílit, a i proto budeme oslovovat potenciální investory, abychom byli schopni obsáhnout celý svět. Špičkový produkt už máme, a vyvíjíme další, například v dubnu v Miláně představíme nádherné lampy designované skandinávským studiem CKR (Claesson Koivisto Rune). Ale musíme zapracovat právě na té distribuci.