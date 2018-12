Víme, co kupuješ. Obchodníci sbírají data přelomovými způsoby | E15.cz

Byla to událost léta, ale že k ní pravděpodobně dojde, bylo jasné už od zimy. Aspoň to tak popisuje Jorge Mendes, agent Cristiana Ronalda, který svého klienta pomohl přesunout z Realu Madrid do Juventusu. „V lednu se mi to zdálo jako nemožná věc. Pak ale přišel Cristiano a jasně řekl, že Juventus je jediný tým, za který chce hrát,“ popsal portugalský manažer, jak se rodil jeden z největších přestupů Staré dámy.