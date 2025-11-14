Předplatné

Z každé stovky korunu. Věřitelé padlé cukrárny exministra Tomana ze svých peněz neuvidí téměř nic

Smetanová cukrárna po sobě nechala stamilionové dluhy (ilustrační foto).

Smetanová cukrárna po sobě nechala stamilionové dluhy (ilustrační foto). Zdroj: Profimedia.cz

Jaroslav Bukovský
Ještě před pár lety jste si dortík z téhle cukrárny mohli koupit skoro v každém supermarketu. S větší ci menší porcí lásky je připravovali zaměstnanci Smetanové cukrárny z byznysového portfolia exministra zemědělství za vlády Andreje Babiše Miroslava Tomana a jeho rodiny. Přesně před rokem vzal sladký podnik za své. Nechal po sobě stamilionové dluhy a zástupy věřitelů, kteří své peníze zřejmě už nikdy neuvidí. 

Svého času se o potenciální akvizici Smetanové cukrárny zajímal i koncern Agrofert. Poté už firma vyhlížela jen hubenější léta. Zhoršující se internetové recenze přešly v reálné byznysové problémy a vyvrcholily loni v listopadu hlučným bankrotem cukrárny a oprávněnou lamentací bezmála dvou stovek věřitelů typicky z řad podnikatelů a menších firem, kteří se chtěli bít za takřka čtvrtmiliardu svých pohledávek. V posledních týdnech se dozvěděli, kolik ze svých peněz zřejmě dostanou. Dobré zprávy to nebyly. 

Jak se píše v reorganizačním plánu zveřejněném Smetanovou cukrárnou v závěru letošního října, nezajištěným věřitelům by mělo z každé stokoruny pohledávek připadnout přesně koruna a dvaadvacet haléřů. „Podle reorganizačního plánu by došlo k finančnímu uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši přesahující dva miliony korun,“ uvádí v plánu předseda představenstva Smetanové cukrárny Zdeněk Pilát s tím. Do insolvence se přitom přihlásilo přes 180 věřitelů s celkovými pohledávkami převyšujícími 220 milionů korun. Plán se setkal s kritikou insolvenční správkyně. 

