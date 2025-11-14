Z každé stovky korunu. Věřitelé padlé cukrárny exministra Tomana ze svých peněz neuvidí téměř nic
Ještě před pár lety jste si dortík z téhle cukrárny mohli koupit skoro v každém supermarketu. S větší ci menší porcí lásky je připravovali zaměstnanci Smetanové cukrárny z byznysového portfolia exministra zemědělství za vlády Andreje Babiše Miroslava Tomana a jeho rodiny. Přesně před rokem vzal sladký podnik za své. Nechal po sobě stamilionové dluhy a zástupy věřitelů, kteří své peníze zřejmě už nikdy neuvidí.
Svého času se o potenciální akvizici Smetanové cukrárny zajímal i koncern Agrofert. Poté už firma vyhlížela jen hubenější léta. Zhoršující se internetové recenze přešly v reálné byznysové problémy a vyvrcholily loni v listopadu hlučným bankrotem cukrárny a oprávněnou lamentací bezmála dvou stovek věřitelů typicky z řad podnikatelů a menších firem, kteří se chtěli bít za takřka čtvrtmiliardu svých pohledávek. V posledních týdnech se dozvěděli, kolik ze svých peněz zřejmě dostanou. Dobré zprávy to nebyly.
Jak se píše v reorganizačním plánu zveřejněném Smetanovou cukrárnou v závěru letošního října, nezajištěným věřitelům by mělo z každé stokoruny pohledávek připadnout přesně koruna a dvaadvacet haléřů. „Podle reorganizačního plánu by došlo k finančnímu uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši přesahující dva miliony korun,“ uvádí v plánu předseda představenstva Smetanové cukrárny Zdeněk Pilát s tím. Do insolvence se přitom přihlásilo přes 180 věřitelů s celkovými pohledávkami převyšujícími 220 milionů korun. Plán se setkal s kritikou insolvenční správkyně.
