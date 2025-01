Crocodille v první fázi koupil stotřicetimilionovou pohledávku ČSOB. Ta vznikla jako úvěr, kterým Smetanová cukrárna loni financovala nákup nových výrobních prostor v Panenských Břežanech. „Ano, pohledávka byla zakoupena subjektem z naší skupiny,“ potvrdil bez bližších podrobností majitel skupiny Crocodille Petr Cichoň. O potenciálním zapojení cukrárny do výrobně distribučního systému skupiny je podle něho nicméně zatím předčasné hovořit.

„Situace je v současné době pro nás velmi nepřehledná. Neumím se tedy k tomu zatím blíže vyjádřit,“ dodává Cichoň. Podle informací dvou na sobě nezávislých zdrojů zároveň Crocodille momentálně obepisuje ostatní věřitele s nabídkou odkupu pohledávek s tím, že v případě vyčkávání na výsledek insolvence věřitelé riskují, že ze svých peněz už nemusí nic vidět.

„Motivace Crocodille je zcela zřejmá, samozřejmě jde o převzetí firmy nebo toho, co z ní zbyde za velmi nízkou cenu,“ soudí partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička. Aktivity Smetanové cukrárny podle něj pravděpodobně zapadají do strategie Crocodille, která tak využívá příležitosti.

„Výkup pohledávek od jiných věřitelů v dané fázi insolvenčního řízení je možný, a to za předpokladu, že taková transakce není vyloučena při vzniku pohledávky samotné a že je oznámena insolvenčnímu správci,“ doplňuje Kymlička. Podle zdroje e15 měli už v závěru minulého roku přijet do výroby Smetanové cukrárny lidé z Crocodille s tím, že se prezentovali jako nový vlastník firmy.

Smetanová cukrárna zájem Crocodille popírá

Šéf cukrárny Martin Chroustovský jednání o převzetí Crocodillem popírá. „Informaci, že by byla společnost Smetanová cukrárna v jednáních o převzetí od společnosti Crocodille nemám. Koncem roku probíhala jednání od jiných subjektů, ale společnost Crocodille v nich není,“ uvádí předseda představenstva Smetanové cukrárny. Úpadek firmy mezitím provázejí pochybnosti, a to především z řad dřívějších dodavatelů firmy, kteří si prakticky celý poslední rok stěžovali na ledabylý a neseriózní přístup cukrářů.

„Byla cítit neférovost, nekomunikovali, nezvedali telefony, dlužili, kam se podívali. Působilo to skoro jako dva roky trvající podvod,“ říká Petr Fiala, jehož přepravní firma, kterou si přeje ponechat v anonymitě, zajišťovala mimo jiné dodávky cukrářského zboží Smetanové cukrárny do řetězců. Cukrárna dluží Fialovi zhruba půldruhého milionu korun. Podle něho podnikání cukrárny v posledních dvou letech působilo tak, že majitelé nemají vážný zájem na jeho pokračování.

I to mohlo být jedním z důvodů, proč do insolvence cukrárny na počátku ledna vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Praze. „Na vstupu do insolvenčního řízení byl shledán veřejný zájem,“ uvedla pro e15 státní zástupkyně Simona Koníčková s tím, že žádné konkrétnější informace úřad v tuto chvíli nebude zveřejňovat. Cukrárna, v jejíž dozorčí radě až do loňského října zasedal exministr zemědělství za vlády Andreje Babiše Miroslav Toman, po sobě nechala přes 180 věřitelů, kolem 220 milionů korun dluhů a prakticky nulový majetek.

Cukrárně se už v minulosti podařilo byznysově prosadit hned v několika velkých domácích řetězcích, mezi její odběratele patřily Tesco, Makro, Ahold, Billa či síť jídelen Eurest. V pražské Opletalově ulici firma provozovala stejnojmennou cukrárnu, která je aktuálně uzavřená. Podle posledních dostupných finančních údajů za rok 2021 utržila bezmála 450 milionů korun a dokázala vydělat téměř dvacet milionů korun.