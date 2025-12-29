S&P 500 míří výš, optimismus živí AI, ale valuace varují
- Akcie rostou díky AI a ziskům, S&P 500 letos zhruba o šestnáct procent, hlavně zásluhou IT sektoru.
- Výhled pro rok 2026 zůstává pozitivní, konsenzus míří S&P 500 ke zhruba 7500 bodům a další růst mají táhnout zisky a AI.
- Rizika narůstají, trh je na rekordních valuacích a nejistá je návratnost investic do umělé inteligence.
Americkým akciím se i přes turbulentní rok daří, S&P 500 od začátku roku roste asi o šestinu a Nasdaq ještě o pár procent více. Rok 2025 byl ve znamení umělé inteligence a obrovských investic ze strany technologických společností. Dalším důležitým hybatelem byl Donald Trump, který trhy negativně ovlivnil zavedením cel; ta jsou u některých položek nicméně v tichosti postupně omezována.
Americký HDP roste slušným tempem, trh práce se výrazněji nezhoršuje a inflace je zvýšená jen mírně. Do toho Fed v roce 2025 třikrát snížil sazby. Růst akcií byl tažen pěkným růstem ziskovosti, která by za rok 2025 měla pro index S&P 500 přesáhnout meziročních 12 procent.
Tahounem tohoto růstu jsou v posledních letech již tradičně informační technologie. V tomto sektoru se za rok 2025 očekává více než 24procentní meziroční růst zisku. Následuje sektor komunikačních služeb s růstem o necelých 18 procent, na opačné straně je sektor energetiky, jemuž zisky za rok 2025 podle odhadů klesnou řádově o desetinu.
Slibná desetina
Co ale investory zajímá, je výhled pro příští rok. Mediánový konsenzus očekávání umisťuje hodnotu indexu S&P 500 ke konci roku 2026 přibližně na úroveň 7500 bodů. To by při zachování současných hodnot implikovalo zhodnocení zhruba o deset procent.
Většina predikcí velkých finančních domů se vejde do rozmezí 7100 až 8000 bodů, což by z aktuálních úrovní znamenalo růst o přibližně čtyři procenta až o 17 procent. Růst by měl být tažen růstem zisků, pro rok 2026 se v rámci S&P 500 očekává meziroční zrychlení z letošních dvouciferných hodnot na asi 15 procent v roce 2026, k čemuž by měla dopomoci i další implementace umělé inteligence.
Očekává se, že zisky indexu znovu potáhne zejména sektor IT s očekávaným meziročním růstem o téměř 29 procent. Právě tento sektor má v indexu více než třetinovou váhu. Zajímavý růst zisků by nicméně v příštím roce měl být doručen napříč sektory.
Na vlně s umělou inteligencí
V roce 2026 se očekává růst americké ekonomiky okolo dvou procent. Toho by mělo být dosaženo díky silné spotřebě a růstu investic spojených zejména s AI. Růst ekonomiky by měly podpořit i fiskální stimuly spojené s One Big Beautiful Bill a další snížení sazeb ze strany Fedu.
Pozitivní nálada na trhu jde nicméně ruku v ruce s rekordními valuacemi, forwardové P/E indexu S&P 500 na příštích 12 měsíců je kolem hodnoty 22×, což je výrazně nad dlouhodobými průměry. Rizikem může být i samotná AI a s ní spojené obrovské investice, kdy stále zůstává otázkou jejich návratnost.
Varovné signály se dají najít i v americké ekonomice. Její solidní růst je z podstatné části tažen právě investicemi do AI a značnou část růstu tvoří takzvaný efekt bohatství, kdy růst majetku domácností (v tomto případě z velké části tažený růstem ceny akcií) vede k vyšší spotřebě. Pokud by došlo k omezení investic do datových center a korekci akciového trhu, mohlo by se to negativně projevit na výkonnosti celé americké ekonomiky. Bez rizika není ani americký trh práce.
Pokud to shrnu, výhled na americké akcie je i v příštím roce optimistický, přičemž je široce očekáváno pokračování několikaletého býčího trendu. Nicméně podle mě i pohledu mých kolegů v České spořitelně nejsou rizika zanedbatelná.