Německý internetový prodejce módy Zalando, který je z Berlína, převezme zhruba za 1,1 miliardy eur (27,6 miliardy koru) hamburského konkurenta About You. Firma na svém webu uvedla, že je to součást plánu vytvořit panevropskou internetovou platformu. Obě firmy už nyní zasílají zboží i do České republiky.

Hlavní akcionáři About You, společnost Otto a investiční firma pod kontrolou společnost Heartland A/S, jakož i členové představenstva se podle Zalanda rozhodli přijmout nabídku 6,50 eura za akcii. V úterý akcie About You na burze uzavřely na 3,90 eura za kus.

„Oba naše týmy se vždy snažily o novou definici nakupování módy a životního stylu tím, že vytvářely nejlepší možný zážitek pro zákazníky a partnery. Velmi se těším, jak společně dokážeme pokrýt větší část trhu s módou a životním stylem,“ řekl spoluředitel a spoluzakladatel Zalanda Robert Gentz.

Evropský trh s módou má podle webu Zalanda hodnotu 450 miliard eur. Akcie Zalanda před začátkem dnešního obchodování výrazně oslabovaly.

