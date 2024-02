Mezi takové patří například Čedok, který postupně zařazuje do nabídky plavby velkými výletními loděmi Karibikem, Středomořím, Skandinávií i Perským zálivem. Už nyní prodává plavby s dopravcem Costa Cruises, v těchto dnech vrcholí jednání také se švýcarskou MSC Cruises. Cestovka jedná i s dalšími společnostmi, například Princess Cruises.

„Jedná se o týdenní nebo desetidenní plavby. Včetně letu z Prahy, Mnichova či Vídně do přístavu, odkud se vyplouvá, se bude cena zájezdu pohybovat kolem osmdesáti devadesáti tisíc korun,“ říká pro e15 generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman. Pokud se plavby osvědčí, přidá Čedok i ty, na nichž stráví zákazníci měsíce. V takovém případě se účet šplhá do stovek tisíc.

Zeman nicméně přiznává, že lze jen těžko předem odhadovat, jak se bude dařit v segmentu, který není mezi Čechy příliš probádaný. „Letos jsme si stanovili cíl tržeb kolem padesáti milionů korun,“ dodává Zeman. Loni Čedok utržil 7,8 miliardy díky klasickým zájezdům. Plavby mají hlavně přilákat nové klienty a rozšířit nabídku.

„Letos také nově zařazujeme i říční plavby, byznys, který nyní v Evropě silně rezonuje. Jednáme například s A-Rosa Cruises, která provozuje takové plavby v Německu,“ dodává Zeman. Tyto lodě plují po Dunaji, Labi či po Rýnu, turisté postupně navštěvují historická města. Ceny takových zájezdů obvykle začínají na necelých dvaceti tisících korunách za týden.

Zájem turistů, médií i investorů o tento typ cest začátkem letošního roku ještě posílila společnost Royal Caribbean International, když z amerického Miami poprvé vyplula s největší výletní lodí světa Icon of the Seas. Z popularity 365 metrů dlouhé lodi se snaží těžit i firmy zaměřené na české klienty. Plavbu na této lodi nedávno zařadila do nabídky například cestovní agentura Invia. Týdenní plavbu s plnou penzí nabízí ve spolupráci s cestovní kanceláří PT Tours po pětinové slevě a bez nákladů na dopravu do přístavu v USA za asi šedesát tisíc korun a více.

„Plavby jsou produktem, který je dlouhodobě na vzestupu, což platilo už před pandemií. Tento druh cestování bohužel byl pandemií zasažen nejvíce a nejdéle. Prakticky všechny plavby se zastavily až do poloviny roku 2023. Nyní evidujeme, že již většina lodních společností svůj provoz plně obnovila a klienti na to reagují zvýšenou poptávkou,“ tvrdí mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.

Že se provozovatelům výletních lodí daří, naznačuje i fakt, že jsou kapacity plavidel z velké části, nebo kompletně vyprodané. To se projevuje i na zájmu investorů. Akcie Royal Caribbean Cruises za poslední rok vzrostly o dvě třetiny. Daří se i britsko-americkému provozovateli lodí Carnival Corporation, který se za poslední rok zhodnotil na burze o třetinu. Akcie menší Norwegian Cruise Line Holdings v témže období spíše stagnovaly.

Například analytik J. P. Morgan Matthew Boss upozorňuje, že výraznou roli v globálně rostoucí oblibě plaveb nehraje jen odeznění pandemie, ale také demografie: „Silné ročníky boomerů v důchodu si chtějí užívat a dobře vydělávající dobrodruzi z generace X zase loví zážitky.“

Plavby na Icon of the Seas o osmnácti palubách prodávají i menší portály, například Luxusněplavby.cz. Cena týdenního zážitku se odvíjí mimo jiné od toho, jakou z 2805 kajut zájemce zvolí. Nejlevnější vnitřní bez oken začínají na šedesáti tisících. Vnější kajuty – případně ty s balkonem – v některých případech stojí přes devadesát tisíc.

Nicméně není všechno Karibik, co se třpytí, razí cestovka Blue Style. Už koncem roku 2021 zařadila do nabídky plavby po Nilu, na něž se už měly vydat tisíce klientů, hlavně v poslední době. Součástí těchto výprav je Luxor, pyramidy v Gíze, Káhira, Abú Simbel, El Alamein, Hurghada nebo letovisko Marsa Alam. Plavby po věhlasné africké řece má v nabídce dlouhodobě také Exim Tours.