Recese české ekonomiky, výrazný propad reálných mezd či „blbá nálada“. Přestože přibývá překážek, které by měly řadě firem znesnadňovat rychlejší růst, sektor cestovního ruchu nejen že zdárně odolává tlakům, ale dokonce si prudce polepšuje. Rozhodně to platí o největších cestovních kancelářích na českém trhu: DER Touristik, kam patří mimo jiné CK Fischer nebo Exim Tours, Čedok a Blue Style. Každá z nich loni dosáhla historicky nejvyšších tržeb, na rekordních úrovních se měly pohybovat i zisky, uvedli lídři trhu pro e15. Bezprecedentní rok zažila také největší cestovní agentura Invia.

„V roce 2023 jsme dosáhli rekordních výsledků. Tržby přesáhly sedmnáct miliard korun, zisk se bude pohybovat ve stovkách milionů. Na dovolenou s námi odcestovalo přes 850 tisíc klientů. Z hlediska zájmu o cestování to byla mimořádná sezóna, ve které se nám dařilo ve všech segmentech,“ tvrdí mluvčí společnosti DER Touristik Eastern Europe Jan Bezděk.

Do skupiny patří kromě již zmíněných značek Fischer a Exim Tours také Nev-Dama a eTravel. Meziročně se jedná o značný nárůst ve všech metrikách: v roce 2022 skupina utržila přes čtrnáct miliard, vykázala zisk EBITDA přes dvě stě milionů a svezla 750 tisíc klientů.

Větší poptávku si cestovní kancelář vysvětluje mimo jiné silnou letní sezonou i zavedením nových exotických destinací, kam klienty dopravuje přímými lety z Prahy. Po vzoru konkurenčního Čedoku, který uvedl tento typ produktu na trh jako první, začala skupina od podzimu nabízet zájezdy do Vietnamu, Dominikánské republiky a na Kubu s přímými odlety z Prahy. Například týdenní pobyt v pětihvězdičkovém hotelu ve Vietnamu Fischer prodává od 33 tisíc na osobu.

Letos nabízí celkem 21 exotických destinací, kam se cestující z Česka dostanou přímo – nově například do emirátu Abu Dhabí. „I letos chceme růst, aktuální předprodeje na léto 2024 jsou vyšší o desítky procent než loni touto dobou. Takže do roku 2024 jdeme s optimismem,“ dodává Bezděk.

Spokojenost hlásí i Čedok. Před rokem se chlubil nejúspěšnějšími výsledky za více než stoletou historii firmy, když utržil téměř pět miliard a zisk EBITDA přiblížil 72 milionům. „Právě uplynulý rok tyto výsledky jednoznačně překonal. Jen počet klientů byl v létě vyšší než za celý rok 2022 dohromady. Tržby za loňský rok v závislosti na úspěchu jednotlivých sezon odhadujeme přibližně na osm miliard,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Kateřina Pavlíková. Další podrobnosti k výsledkům Čedok zveřejní do konce března.

Svou expanzi chce opírat mimo jiné o další rozšíření na regionální letiště, ze kterých létá ve spolupráci s aerolinkami Smartwings – například z Českých Budějovic nebo Karlových Varů. Po úspěšném zavedení zájezdů s přímými lety do nejvzdálenějších exotik typu Karibik či jihovýchodní Asie tuto nabídku dál rozšiřuje.

Hlavní novinkou letošní zimy je Keňa, Čedok létá z Prahy přímo do Mombasy od třetího ledna. Původní cena zájezdů obvykle přesahuje padesát tisíc. Na stále neprodaná místa láká Čedok slevami, částky se pak pohybují kolem třiceti a čtyřiceti tisíc, některé last minuty lze pořídit za méně než třicet tisíc. Díky silné poptávce společnost navyšuje letecké kapacity do některých letních destinací, to se týká například Madeiry, egyptského Marsa Matrouh, Albánie nebo Kanárských ostrovů.

Čtvrtá největší tuzemská cestovka Blue Style tvrdí, že loni meziročně navýšila obrat o třetinu na rekordní úroveň, konkrétní čísla ale neuvádí. Výši obratu za rok 2022 společnost nicméně v minulosti pro e15 sdělila, tehdy se mělo jednat o více než šest miliard. Třetinový růst obratu by tak odpovídal zhruba osmi miliardám utrženým v loňském roce.

„Také zisk jsme loni navýšili. Očekáváme, že letos dosáhneme podobně vysokých tržeb jako loni. Více než sedmdesát procent zákazníků je stálých, kteří se k nám opakovaně vrací, to je jeden z hlavních důvodů dobrých výsledků,“ říká PR manažer Blue Stylu Jakub Černý.

Otázku na tempo zvyšování cen zájezdů jednotlivé cestovní kanceláře nezodpověděly, podle informací e15 ceny loni meziročně rostly v průměru do deseti procent. Výraznější zdražování si cestovky nemohou dovolit i kvůli zostřující se konkurenci.

„Na trhu se objevili noví velcí hráči jako například CK TUI a Coral Travel, kteří přicházejí se širokou nabídkou a snaží se zaujmout atraktivní cenou,“ uvádí Jiřina Ekrt Jirušková, mluvčí největší tuzemské cestovní agentury Invia. Obrat firmy, který se v minulých letech blížil jedné miliardě, měl loni vyrůst o desítky procent.