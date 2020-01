Zimní exotika zdražila, Čechy ale i tak láká stále víc | E15.cz

„Nejoblíbenější destinací jsou Spojené arabské emiráty a velmi rychle roste Katar. Lákají svou dostupnou vzdáleností šesti hodin letu a absencí velkého časového posunu. Díky dobré ekonomické situaci jsou Češi ochotní utratit více peněz,“ říká mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

„Čím dál více lidí raději volí několik týdenních dovolených za rok než jednu delší,“ doplňuje mluvčí Exim Tours Petr Kostka s tím, že k oblíbeným destinacím patří také Kuba nebo Zanzibar. Majitel této cestovní kanceláře, německá skupina Rewe, v současnosti kupuje CK Fischer. Čeká se na schválení od antimonopolního úřadu.

Za část exotických destinací si letos cestovatelé připlatí. Nejvíce zdražily Peru a Brazílie, uvádí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež: „Meziroční nárůst se pohybuje okolo deseti a pěti procent. Důvodem je rychle rostoucí poptávka velkých komunit, Číňanů, Indů a Američanů.“

V řádu jednotek procent také podražily nejlevnější exotické destinace typicky na severu Afriky, jako třeba Egypt. Naopak nejatraktivnější vzdálené destinace, například Dominikánská republika, vycházejí cenově stejně jako loni, tvrdí Papež.

„Klienti, kteří chtějí od dovolené něco navíc, jsou ochotni si připlatit i statisíce korun. Pozorujeme trend, kdy na dovolenou častěji vyrážejí početné rodiny a skupiny různých generací od dětí po prarodiče,“ dodává Jana Ondrejechová, mluvčí CK Blue Style, která pro sílící poptávku nově zařadila do nabídky i Myanmar, někdejší Barmu.

Z rostoucího zájmu o vzdálená místa těží také přímí prodejci letenek jako Letuška. Portálu provozovanému společností Asiana stoupají nejrychleji prodeje cest na Mauritius a Bali, a to o 115 a třicet procent.

„Češi zjišťují, že do dálkových destinací se lze vydat na vlastní pěst výrazně levněji než s cestovní kanceláří. Typickým příkladem je Bali – za letenku od ověřeného prodejce a ubytování zaplatí cestující podobné peníze jako za dvoutýdenní pobyt v evropském přímořském rezortu,“ tvrdí ředitel letenkového portálu Josef Trejbal. Tradičně silné jsou i Thajsko, Srí Lanka nebo Maledivy.

Dlouhodobě také přibývá výletníků, kteří navštěvují více vzdálených destinací v rámci jedné cesty. K často kombinovaným patří lety do jihovýchodní Asie, typicky do Vietnamu, Thajska a Myanmaru, nebo spojení návštěvy Dominikánské republiky například s New Yorkem. Český vyhledávač letenek Kiwi loni evidoval až poloviční nárůst prodejů kombinovaných letenek, dvouciferný růst zaznamenal i Fischer.