Strnad chce investovat až miliardy do státní Explosie. Výrobce trhavin by posílil na trhu, míní Stanjura | E15.cz

Výrobce světoznámé trhaviny Semtex či takzvaných hnacích náplní pro dělostřeleckou munici ráže NATO, po níž kvůli válce na Ukrajině strmě roste poptávka, může získat strategického partnera z domácího zbrojařského hřiště. Do akciové společnosti Explosia plně ovládané státem chce významně investovat a případně kapitálově vstoupit majitel Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad. Posílil by tak svůj byznys. Jako důvod uvádí nespokojenost s tím, jak továrna na výbušniny plní zakázky. Plyne to ze Strnadova dopisu adresovaného premiérovi a ministrům průmyslu a obchodu, financí a obrany. Jeho kopii má deník E15 k dispozici.

Klíčový bude postoj rezortu průmyslu, který se k nabídce vlastníka CSG staví neutrálně. Záměr podporuje šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS). Explosia kritiku ohledně kvality dodávek odmítá, momentálně podle svého mluvčího investora nehledá.

„CSG je připravena se okamžitě zapojit do strategického rozvoje Explosie, a to buď formou financování klíčových investic do modernizace, automatizace a rozšíření výroby, nebo přímým kapitálovým vstupem do společnosti,“ napsal členům vlády Strnad. CSG podle něj patří k nejvýznamnějším zákazníkům pardubické firmy založené bývalým Československem v roce 1920.

Zbrojař hodlá Explosii podporovat dlouhodobě. „Námi vyčleněné prostředky odhadujeme v řádu vyšších stovek milionů korun až jednotek miliard během následujících pěti let,“ uvedl Strnad.

