Předplatné

Onsemi získala obří zakázku od Nvidie. AI systémy nové generace se budou vyrábět i v Rožnově

Výroba čipů ve firmě Onsemi

Výroba čipů ve firmě Onsemi Zdroj: ČTK / Glück Dalibor

Jan Sedlák
Jan Sedlák
Diskuze (0)
  • AI datová centra nestojí jen na GPU od Nvidie, ale i na evropských dodavatelích výkonové elektroniky. 
  • Onsemi dodá Nvidii klíčové napájecí a SiC technologie pro novou generaci čipů Vera Rubin. 
  • Část výroby poběží z Rožnova pod Radhoštěm. 

Ve veřejném prostoru se zažila představa, že Evropa nehraje téměř žádnou roli v dodávkách čipů pro umělou inteligenci, které se instalují do rozsáhlých datových center od OpenAI, Googlu a dalších firem. Tyto AI systémy ale nejsou složeny pouze z čipů na dnes dominantním trhu Nvidie. Fungovat by nemohly bez řady doplňkových technologií, díky čemuž se mezi silné dodavatele řadí například STMicroelectronics, největší evropská čipová firma s vývojem v Praze, nebo německý Infineon s továrnou v Drážďanech. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů