Onsemi získala obří zakázku od Nvidie. AI systémy nové generace se budou vyrábět i v Rožnově
- AI datová centra nestojí jen na GPU od Nvidie, ale i na evropských dodavatelích výkonové elektroniky.
- Onsemi dodá Nvidii klíčové napájecí a SiC technologie pro novou generaci čipů Vera Rubin.
- Část výroby poběží z Rožnova pod Radhoštěm.
Ve veřejném prostoru se zažila představa, že Evropa nehraje téměř žádnou roli v dodávkách čipů pro umělou inteligenci, které se instalují do rozsáhlých datových center od OpenAI, Googlu a dalších firem. Tyto AI systémy ale nejsou složeny pouze z čipů na dnes dominantním trhu Nvidie. Fungovat by nemohly bez řady doplňkových technologií, díky čemuž se mezi silné dodavatele řadí například STMicroelectronics, největší evropská čipová firma s vývojem v Praze, nebo německý Infineon s továrnou v Drážďanech.
