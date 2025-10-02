OpenAI předběhla SpaceX. Nejhodnotnější start-up světa ocenili investoři na 500 miliard
Přibližně pět státních rozpočtů České republiky by potřeboval teoretický investor, který by chtěl skoupit stoprocentní podíl v OpenAI. Start-up stojící za populárním chatovacím systémem ChatGPT totiž investoři ocenili na 500 miliard dolarů, tedy více než deset bilionů korun.
Bývalí i současní zaměstnanci dokončili prodej akcií OpenAI v hodnotě zhruba 6,6 miliardy dolarů (přes 136 miliard korun). Transakce tak ohodnotila celý podnik na 500 miliard dolarů. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informují agentury Reuters a Bloomberg. Společnost OpenAI se tak podle druhé jmenované agentury stala nejhodnotnějším start-upem na světě, předstihla vesmírnou firmu SpaceX miliardáře Elona Muska.
OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). Předchozí prodej akcií společnosti dokončený v březnu ohodnotil celý podnik zhruba na 300 miliard dolarů. Do firmy tehdy vložili 40 miliard dolarů investoři v čele s japonským technologickým konglomerátem SoftBank.
Nyní koupila podle zdrojů agentury Bloomberg akcie firmy OpenAI skupina investorů, která zahrnovala například společnost SoftBank či americké investiční fondy Thrive Capital a Dragoneer Investment Group. Jedním z investorů byla rovněž státní investiční společnost MGX patřící emirátu Abú Zabí, který je součástí Spojených arabských emirátů, uvedl zdroj.
Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.