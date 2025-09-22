Po Intelu další velká investice. Nvidia nalije dva biliony do OpenAI
Výrobce čipů Nvidia chce investovat až 100 miliard dolarů (přes dva biliony korun) do společnosti zaměřené na umělou inteligenci OpenAI. Firmy o tom informují v tiskové zprávě. Oznámené partnerství přichází v době, kdy se mezi technologickými giganty a start-upy zostřuje konkurence o zajištění přístupu k energii a čipům potřebným pro rozvoj umělé inteligence (AI).
Společnosti plánují nasazovat čipy Nvidie o výkonu nejméně deseti gigawattů do infrastruktury umělé inteligence OpenAI. Podrobnosti partnerství by měly firmy dohodnout v příštích týdnech. Nasazování čipů chtějí spouštět v druhé polovině roku 2026.
„Výpočetní infrastruktura bude základem ekonomiky budoucnosti a my využijeme to, co budujeme s Nvidií, k vytvoření nových průlomů v oblasti umělé inteligence a k posílení lidí a podniků v tomto odvětví v širokém měřítku,“ uvedl generální ředitel OpenAI Sam Altman.
V pondělí oznámená investice Nvidie přichází jen několik dní poté, co se firma zavázala vložit pět miliard dolarů do konkurenta v problémech Intel.