Orlen Unipetrol v prvním pololetí ztratil pět miliard. Bojuje s vysokými cenami energií a údržbou závodů
Rafinérská a petrochemická společnost Orlen Unipetrol vykázala v Česku za letošní první pololetí čistou ztrátu pět miliard Kč a tržby 74,3 miliardy korun. Uvedl mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Meziroční srovnání firma neposkytla, za celý loňský rok ale byla ve ztrátě 16,3 miliardy korun po zisku 5,2 miliardy korun v roce 2023. Pololetní výsledek podle Kaidla kromě nadále složité ekonomické situace a vysokých cen energií negativně ovlivnila také dvouměsíční odstávka v petrochemické části závodu v Litvínově. Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku.
„V souvislosti s aktuální finanční situací naší skupiny a zachováním její konkurenceschopnosti jsme zahájili úsporný program napříč skupinou. Cílem těchto aktivit je snížení našich provozních nákladů, zefektivnění procesů napříč skupinou a plná koncentrace veškerých interních zdrojů a kapacit na klíčové výrobní činnosti a nezbytné podpůrné aktivity,“ řekl Kaidl.
Odstávka v petrochemické části litvínovského závodu podle Kaidla zahrnovala modernizaci a údržbu jednotek na výrobu etylenu, polyetylenu a polypropylenu. Celkově firma v letošním prvním pololetí investovala 5,6 miliardy korun a zpracovala 3,4 milionu tun ropy. Čerpacích stanic provozovala 444.
Vláda ve středu rozhodla o tom, že Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zapůjčí litvínovské rafinérii Orlenu 50 tisíc metrů krychlových motorové nafty. Důvodem je podle Orlenu poškození etylenové jednotky, které způsobil rozsáhlý výpadek proudu v části Česka na začátku července. Výroba ostatních pohonných hmot je dostatečná, sdělil Orlen.
Ze státních rezerv si letos litvínovská rafinérie půjčila také ropu, a to kvůli zastavení dodávek z ruského ropovodu Družba. Vláda tehdy rozhodla o půjčce až 330 tisíc tun ropy. V polovině června společnost Orlen Unipetrol sdělila, že vypůjčenou ropu začala státu vracet. Podle SSHR zatím Orlen vrátil dvě ze čtyř půjčených nádrží ropy, zbytek by měl dodat do konce září.
Tržby loni klesly
Tržby Orlen Unipetrol loni klesly o dvě procenta na 163,1 miliardy korun. Firma zpracovala 6,6 milionu tun ropy a investovala 13,8 miliardy korun. Peníze společnost vynaložila například na projekt studených asfaltů v Litvínově nebo rekuperaci tepla spalin v Kralupech.
Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně. Firma je součástí skupiny Orlen se sídlem v Polsku.