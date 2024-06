Průmyslový holding MTX Group českého podnikatele Petra Otavy loni utržil 54,3 miliardy korun a EBITDA činila 3,1 miliardy korun. Jde tak o druhý nejlepší výsledek společnosti v její historii. Do budoucna chce skupina pokračovat ve velkých investicích do moderních technologií, udržitelnosti a dalšího rozvoje svých závodů. Do konce roku 2030 hodlá proinvestovat sedm miliard korun do udržitelných projektů.