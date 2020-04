Pandemie působí chaos na akciových trzích | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Historická chvíle ropy

Pokles o 306 procent a uzavření na minus 37,63 dolaru za barel. Ropa WTI poprvé v historii ztratila za jediný den svou veškerou hodnotu. Čísla naznačují, že prodávající nejenže za svou ropu nic nedostane, ale navíc musí kupujícímu ještě za každý odebraný barel zaplatit. Kvůli krizi v důsledku šíření koronaviru a výrazně nižší poptávce teď nemá o ropu téměř nikdo zájem, což platí také o amerických rafineriích. Po přetlaku nabídky se tedy trh zhroutil.

Stav Kim Čong-una

Severokorejský vůdce Kim Čong-un měl údajně podstoupit operaci poté, co u něj byly diagnostikovány kardiovaskulární problémy. Jihokorejská vláda však tyto informace popřela a oficiální vyjádření k situaci zatím nezaznělo ani z KLDR. Spekulace o Kimově zdravotním stavu vypukly již v polovině dubna, kdy se 36letý autoritářský vůdce výjimečně a bez vysvětlení neobjevil na oslavách narozenin svého dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Naposledy byl na veřejnosti spatřen o čtyři dny dříve na jednání vlády.

Stop imigraci

Dočasně pozastavit imigraci do Spojených států kvůli snaze o zpomalení šíření koronaviru v USA a zlepšení problémů s nezaměstnaností se údajně chystá americký prezident Donald Trump. Oznámil to na svém twitterovém účtu. Prezident však neuvedl, jakých imigračních programů se bude zákaz týkat, ani jak dlouho by měl trvat. Bílý dům zatím podrobnosti nesdělil.

Ropa zahýbala s akciemi

Ve znamení oslabování zakončily svá obchodování akciové trhy ve Spojených státech. Hlavním důvodem byl propad ropy WTI do záporných čísel. Světové agentury poukazují také na to, jaký chaos způsobuje pandemie Covid-19 světové ekonomice. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 2,44 procenta a obchodování zakončil na 23.650,44 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,79 procenta na 2823,16 bodu. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, odepsal 1,03 procenta na 8560,73 bodu.