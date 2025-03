Firmu založil v roce 2017 teprve jednadvacetiletý Lukáš Matějček, inspirovala ho jeho cesta do Indie a místní výrobky z kůže. Jeho podnikatelský záměr přivést kožené tašky od indických výrobců do Česka brzy tehdy zaujal o dva roky mladšího zakladatele obuvnické firmy Vasky Václava Staňka, který do firmy vložil vyšší jednotky milionů.

Zatímco ještě v roce 2020 Bagind zaznamenal meziročně trojnásobný růst obratu na 52 milionů, v roce 2022 musela firma kvůli vysokým provozním nákladům zavřít všechny své kamenné pobočky. Předejít možnému pádu se Matějček v roce 2023 pokoušel přijetím krizového ředitele, od kterého si sliboval, že mu pomůže náklady snížit a firmu restrukturalizovat.

O rok později ještě následovaly dva pokusy o záchranu Bagindu. Jedním z nich byla finanční injekce od téměř 300 investorů, kteří na překlenutí období do sezony vánočních prodejů na provoz Bagindu poslali tři miliony korun přes crowdfundingovou investiční platformu Fingood.

Nepomohl ani investor ze Shoptetu

Ve stejném roce pak do brašnářství vstoupil zakladatel e-commerce firmy Shoptet a investor Miroslav Uďan. „Asi se nedalo posledních pár dní nevšimnout, jak sledovaný je obor kožedělného brašnářství. Tak jsem si řekl, že skočím i do tohoto dobrodružství a na lidská dramata bohatého segmentu,“ komentoval tehdy svou novou akvizici s jednoznačným odkazem na tehdejší peripetie kolem Brašnářství Tlustý.

Jeho slova o dramatech v odvětví se nakonec potvrdila letos v březnu, kdy firma podala insolvenční návrh na prohlášení konkursu. Obrat Bagindu v roce 2023 dosáhl téměř 57 milionů, za rok 2024 firma očekávala nižší tržby ve výši zhruba 45 milionů korun.

„Už tehdy jsem věděl, že to není ideální. Viděl jsem ale, že kluci odvedli velký kus práce v krizovém managementu – výrazně snížili provozní náklady firmy. Vypadalo to smysluplně. Pokud by se podařilo udržet příjmy alespoň na stejné úrovni, existovala reálná šance firmu zachránit, a právě s touto vizí jsem do toho šel,“ vysvětluje Uďan.

Dnes ale firma dluží více než 44 milionů a tedy prakticky celý svůj roční obrat. Majetek Bagindu tvoří pouze zboží a jeden služební automobil v celkové hodnotě 5,7 milionu. „Poslední čtyři měsíce se firma dostala pod plánované příjmy a situace nebyla taková, jakou jsme očekávali. Závazky se nahromadily a nepodařilo se je efektivně řídit tak, aby firma mohla dál fungovat,“ vysvětluje dál zakladatel Shoptetu.

Hlavní slovo měl podle Uďana nakonec Staněk, který má v Bagindu většinový podíl. „Do firmy investoval značné množství vlastních peněz. Nakonec se ocitl na rozcestí – buď do toho dál vkládat další prostředky, nebo si přiznat, že cesta ke stabilizaci už není reálná.“ Na Staňkovu reakci redakce e15 čeká.

Dluh ve výši obratu

Zboží si prodejce kožených tašek nechával vyrábět v Indii, dodavatelům z indického Rajastánu nyní podle insolvenčního rejstříku dluží přes půl milionu korun. Více než 600 tisíc dluží brašnářství Uďanově firmě Shingen s.r.o. Uďan sám má v Bagindu pětiprocentní podíl.

Tři miliony půjčil firmě v březnu 2023 výrobce bot Vasky a tu stejnou sumu o rok později v létě spolumajitel Václav Staněk, který má v Bagindu 75procentní podíl. Firmě, která pro Bagind zajišťovala uskladnění zboží a logistiku, dluží brašnářství téměř 10 milionů.

Po Brašnářství Tlustý tak letos krachuje další prodejce kožených výrobků za tisíce korun. Bagind se přitom ještě loni krizi kolem pražského brašnářství pokusil využít ve svůj prospěch, když v srpnu ohlásil, že na svém e-shopu nabídne výrobky od Romana Tlustého. Původní zakladatel dnes působí ve své vlastní dílně v Nuslích a s firmou nesoucí jeho jméno již nemá nic společného. Za Brašnářstvím Tlustý stojí jen jeho bývalý partner Ivan Petrův, který po nepodařené komunikaci na sociálních sítích skončil v insolvenci letos v lednu.

Do insolvence míří i nábytkářství Wuders

Pro Staňka ale nejde o jedinou nepodařenou investici. O týden dříve podala insolvenční návrh nábytkářská firma Wuders, ve které má majitel Vasek třicetiprocentní podíl. „Do perspektivně se rozvíjejícího podnikání Dlužníka významně zasáhly negativní makroekonomické faktory, zejména pokles poptávky v důsledku postpandemického vývoje a ekonomických dopadů ozbrojeného konfliktu na Ukrajině,“ vysvětluje firma podobně jako Bagind nebo dříve Brašnářství Tlustý úpadek v insolvenčním návrhu.

Ačkoliv Wuders ještě v roce 2023 vyhledal pomoc krizového ředitele, který měl pomoci snížit výrobci nábytku provozní náklady, úpadku nakonec nezabránil. „Toto rozhodnutí nebylo snadné. Poslední dva roky jsme se snažili najít cestu, jak firmu udržet – pracovali jsme na stovkách změn, hledali řešení, bojovali do poslední chvíle. I v posledních dnech jsme se s pomocí přátel snažili doručit co nejvíce objednávek. Přesto jsme se ocitli v situaci, kdy už nebylo v našich silách pokračovat,“ píše firma Jana a Dominika Herkových na webu.

Dnes dluží kolem 50 milionů korun a podle insolvenčního návrhu nemá žádnou hotovost ani majetek. Celkem má včetně majitelů firmy Herkových dvanáct zaměstnanců.