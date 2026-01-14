Pekarová Adamová začala pracovat pro KPMG. Bude se věnovat zbrojařům i Tchaj-wanu
- Markéta Pekarová Adamová po odchodu z vrcholné politiky nastoupila do poradenské společnosti KPMG.
- Zaměří se na rozvoj zahraničního byznysu poradenské firmy.
- Využije mimo jiné své kontakty, které získala díky cestě na Tchaj-wan.
Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po odchodu z politiky pracuje pro poradenskou společnost KPMG. Věnuje se řízení rozvoje podnikání. „Pomáhá nám s rozvojem byznysu v zahraničí,“ uvedl Lukáš Kantor z komunikačního oddělení KPMG.
Podle informací e15 se Pekarová Adamová bude věnovat především klientům z řad obranného průmyslu a strojírenství. Využije také své zkušenosti z veřejné funkce a bude tak prodlouženou rukou poradenské firmy do veřejného sektoru.
Měla by se také věnovat rozvoji byznysu s Tchaj-wanem, a to zejména s firmami zaměřenými na vývoj umělé inteligence. Pekarová Adamová plánovala a vedla v březnu 2023 významnou návštěvu Tchaj-wanu s početnou podnikatelskou delegací, která posílila česko-tchajwanské vztahy a vyjádřila podporu Tchaj-wanu navzdory protestům Číny, zaměřila se na technologickou spolupráci a obchodní příležitosti, navázala na podobnou politiku šéfa Senátu Miloše Vystrčila.
Naopak nová vláda Andreje Babiše slovy poradce premiéra pro národní bezpečnost a bývalého velvyslance ve Vietnamu Hynka Kmoníčka chystá „obrat v zahraniční politice“ směrem k intenzivnějším vztahům s Čínou.
Redakce e15 Pekarovou Adamovou oslovila s žádostí o komentář, ke svému novému angažmá se ale zatím nevyjádřila.
Bývalá předsedkyně TOP 09 ze zdravotních důvodů neobhajovala poslanecký mandát. Vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově a poté podnikání a management v průmyslu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).
Pekarová Adamová patřila k hlavním tvářím koalice SPOLU. Poslankyní byla od roku 2013, předsedkyní TOP 09 se stala v roce 2019, v roce 2021 pak vedla kandidátku SPOLU v Praze.