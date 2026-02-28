ONLINE: Íránský vůdce Chameneí je mrtev, tělo se našlo
- Izrael a Spojené státy udeřily přímo v srdci Íránu.
- Nad Teheránem stoupá dým a celý židovský stát se v nejvyšším stupni pohotovosti připravuje na odvetu.
- Přečtěte si detaily o vojenské operaci, která může fatálně otřást celým Blízkým východem.
Izrael a Spojené státy dnes ráno zahájily rozsáhlý letecký útok na Írán, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli. Íránská armáda následně v odvetě ostřelovala Izrael a několik zemí Perského zálivu, kde podle šéfa diplomacie Abbáse Arakčího jen v sebeobraně útočila na americké základny. Situací se má ve 22:00 SEČ na žádost Francie zabývat Rada bezpečnosti OSN.
Zprávy ze dne 28. února 2026
Izraelská média: Chameneí již nežije, tělo se našlo.
Netanjahu: Existují náznaky, že Chameneí „již nežije“
Během krátkého projevu izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že existuje mnoho náznaků, že íránský vůdce Chameneí „již nežije“. Jeho smrt však výslovně nepotvrdil.
Netanjahu vyzval íránské občany, aby „zaplavili ulice a dokončili práci“.
Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě svolá na neděli šéfka diplomacie EU Kallasová videoschůzku unijních ministrů zahraničí, píše Reuters.
Video of USS Abraham Lincoln launching F-35 and FA-18E Hornets for strikes on Iran earlier today.
Podle íránských zdrojů byli při americko-izraelských úderech zabiti zeť a snacha íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího, uvedl Reuters.
Při dnešních amerických a izraelských útocích na Írán bylo zabito nejméně 201 lidí a 747 dalších utrpělo zranění. O první souhrnné bilanci informovala íránská média, která se odvolávají na údaje Červeného půlměsíce, píše agentura Reuters. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií.
Izraelská armáda označila dnešní útoky na Írán za největší letecký úder v historii svého letectva, asi 200 bojových strojů mělo na 500 cílů, píše AFP.
Turecko podle prezidenta Erdogana udělá vše pro to, aby zastavilo útoky na Írán, píše Reuters. Erdogan také vyzval zúčastněné strany k jednání.
Pokud by byl při vojenské operaci zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí, nahradili by ho pravděpodobně radikální představitelé Islámské revoluční gardy. To je závěr, ke kterému před dnešními americkými a izraelskými útoky na Teherán dospěla americká rozvědka CIA. S odvoláním na dva zdroje obeznámené se zprávou CIA o tom informovala agentura Reuters.
Německý kancléř vyzval Írán, aby okamžitě přestal s útoky na Izrael a další země v regionu. Zdůraznil, že Německo se na útocích na Írán nepodílelo.
Prezident USA Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu spolu telefonovali, uvádí Reuters s odvoláním na Netanjahuovu kancelář.
Pavel: ČR kroky íránského režimu dlouhodobě odsuzuje, priorita je bezpečí Čechů
Česko dlouhodobě odsuzuje kroky íránského režimu, jeho porušování lidských práv, podporu terorismu či ruské agrese proti Ukrajině. Bezprostřední českou prioritou je zajistit bezpečnost Čechů a diplomatů. Prezident Petr Pavel tak dnes na síti X reagoval na vývoj situace kolem Íránu. Podle něj je předčasné hodnotit dopady americko-izraelského útoku. Doufá, že se dalšímu vyhrocení situace podaří zabránit.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů oznámilo, že zachytilo novou vlnu íránských raket a dronů, informuje agentura Reuters.
Britské letouny se na Blízkém východě zapojily do ochrany našeho lidu, zájmů a spojenců, řekl dnes britský premiér Keir Starmer. V televizním projevu dodal, že by se Írán měl zdržet dalších úderů a zastavit násilí a útlak svého lidu. Starmer zdůraznil, jak je důležité zabránit další eskalaci a vrátit se k diplomatickému procesu, napsala agentura Reuters.
Počet obětí leteckého útoku na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 70, dalších 90 dívek utrpělo zranění, uvedla íránská média podle agentury DPA.
Premiér Babiš odsoudil íránský útok na Katar, Kuvajt a další čtyři země. Podle něj se jedná ze strany Íránu o nepřijatelné narušení jejich suverenity.
Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí promluví v příštích minutách, uvedla íránská stanice Al-Alám. Chameneího palác byl terčem útoků.
Íránský ministr Arakčí řekl, že Teherán je připraven uklidnit situaci, píše Reuters. Dodal však, že před začátkem rozhovorů je nutné zastavit útoky.
Podle izraelských médií byl ajatolláh Chámeneí zabit nebo vážně zraněn. Po smrti je údajně i ministr obrany Nasírzáde a velitel revolučních gard Pakpúr. Přijetí US požadavku totální kapitulace není pravděpodobné. Režim nadále funguje.— Jakub Szántó (@JakubSzanto) February 28, 2026
Čínské ministerstvo zahraničí v souvislosti s americkými a izraelskými údery na Írán vyzvalo k okamžitému příměří a ke zmírnění napětí, píše Reuters.
Americké a izraelské útoky v Íránu směřovaly na vysoké představitele režimu, včetně prezidenta Masúda Pezeškjána a nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Izraelská stanice Channel 12 uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale uvedly, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Krátce před 16:00 SEČ íránská stanice Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale zatím nestalo.
Zatím jediné dvě informace o obětech americko-izraelských útoků v Íránu, které ale pochází z tamních médií, jsou zprávy o nejméně 85 mrtvých z dívčí školy na jihu země, která byla dnes bombardována. Škola je v provincii Hormozgán, kde se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil. Rovněž na jihu Íránu zemřelo dnes při raketovém útoku podle místních médií 15 lidí v místní tělocvičně.
Jeden člověk dnes kvůli íránskému raketovému útoku zemřel v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí, podle tamních úřadů šlo o pracovníka z nejmenované asijské země.
Řada zemí či generální tajemník OSN António Guterres dnes vyzvali k okamžitému příměří a deeskalaci napětí, podle Guterrese hrozí rozsáhlý regionální konflikt. Některé státy, včetně Německa, Francie či Británie odsoudily íránské útoky mířené na americké základny v několika zemích Perského zálivu. Rusko, Katar či Turecko vyzvaly k návratu k jednacímu stolu. Írán totiž v posledních týdnech jednal s USA o svém jaderném programu, o němž Teherán tvrdí, že je výhradně mírový. Další jednání se měla konat příští týden. Rozhovory zprostředkoval Omán, který letecké útoky na Írán kritizoval.
Íránské údery na izraelská města 28. února 2026 |
Rovněž palestinské teroristické hnutí Hamás odsoudilo americko-izraelské útoky na Írán a vyzvalo muslimský svět k jednotě. Izrael a Spojené státy Hamás obvinil, že chtějí přepsat mapu regionu na úkor arabských zemí. Další spojenec Teheránu, jemenští povstalci Húsíové v reakci na údery Izraele a USA na Írán oznámili obnovení útoků na lodě v Rudém moři a na Izrael.
Írán, Izrael, Irák, Katar, Kuvaj či Spojené arabské emiráty (SAE) dnes uzavřely do odvolání svůj vzdušný prostor a řada aerolinek zrušila lety na Blízký východ. Podle agentury AFP uvízly na letištích v oblasti desítky tisíc lidí. Konflikt může také zkomplikovat námořní dopravu v Perském a Ománském zálivu. Několik lodí pohybujících se v této oblasti hlásí, že dnes dostalo informaci o uzavření Hormuzského průlivu. Írán zatím tyto zprávy nepotvrdil.
Čeští vládní i opoziční politici většinou považují útoky na Írán za správný či pochopitelný krok. Podle premiéra Andreje Babiše Česko stojí za spojenci a nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu představují nebezpečí pro Česko i Evropu. Ministr zahraničí Petr Macinka vyjádřil obavy, že operace na Blízkém východě může trvat i několik týdnů.