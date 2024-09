Penta podle serveru prodává celý svůj podíl ve Fortuně, byť ještě na začátku procesu doufala, že si nad podnikem ponechá kontrolu a prodá pouze menšinový podíl. „Prodejce požaduje ocenění ve výši desetinásobku EBITDA, uvedl jeden ze zdrojů,“ píše Mergermarket. Zároveň připomíná, že FEG podle agentury Reuters pro letošní rok plánuje zisk EBITDA ve výši přibližně 200 milionů eur, v přepočtu pět miliard korun. Hodnota celého podniku, takzvaná enterprise value, by se tak vyšplhala na zhruba 50 miliard korun.

V médiích se nicméně častěji pracuje s pojmem kupní cena, tedy celková hodnota podniku snížená o jeho čisté zadlužení. Ta u FEG zůstává nejasná, protože poslední konsolidované výsledky společnosti jsou známy ke konci roku 2022.

Mergermarket na základě svých zdrojů předpokládá, že z podstaty oboru bude Fortuna lákavá pouze pro strategické zájemce, kteří v něm už působí. Pro finanční investory, například fondy, které by byznys rozvíjely jen na přechodnou dobu, je obor příliš složitě uchopitelný. I tak by Penta o zájemce neměla mít nouzi, míní expert na fúze a akvizice z KPMG Adam Páleníček. „Desetinásobek EBITDA bude nejspíš minimum pro to, aby se prodávající s uchazečem vůbec bavil. Ve výsledku se cena v soutěži může dostat ještě výš,“ míní Páleníček, podle něhož se průměrná transakce v tomto oboru v poslední době pohybuje mírně nad desetinásobkem provozního zisku.

Další expert z oblasti fúzí a akvizic Petr Kováč z EY k tomu dodává, že Penta pro prodej zvolila vhodný okamžik. „Pro konsolidaci na trhu je v tomto oboru ideální čas. Z Fortuny bude atraktivní cíl,“ je přesvědčený.

Zájemci podle něho nyní nabídky ještě analyzují, takže stále ještě není jisté, kdo se soutěže bude účastnit. O prodejní proces se podle Mergemarketu minimálně v minulosti zajímal například britský sázkařský a herní holding Entain, který ve střední Evropě spolupracuje se skupinou Emma Capital Jiřího Šmejce. V současnosti je ale jeden z potenciálních favoritů pod tlakem svých akcionářů, takže o tuto transakci možná ani nebude usilovat, píše server. Právě středoevropská část Entain, v níž má Šmejc minoritní podíl, loni koupila polskou sázkařskou jedničku STS dokonce za 12násobek EBITDA.

Do portfolia by Fortuna zapadla i skupině KKCG Karla Komárka, která rozvíjí svou sázakřskou divizi Allwyn. Ani tak ale zájem veřejně nepotvrdila. Její šéf Robert Chvátal nicméně v březnovém rozhovoru pro e15 na toto téma pouze sdělil, že zatím nedokáže říci, jak se Allwyn k takové příležitosti postaví. „Stále ale platí, že jsme především loterijní, a nikoliv sázková skupina,“ dodal k tomu.

Penta Investments, která nechává informace o prodeji bez komentáře, majoritu ve Fortuně získala v roce 2005 a v roce 2018 zbylé podíly stáhla z burzy. V březnu tohoto roku Penta potvrdila, že si najala JP Morgan, aby možnosti prodeje společnosti prozkoumala. Fortuna je dvojkou na českém a slovenském trhu sázkových kanceláří, hned za Tipsportem. Dále působí také v Polsku, Chorvatsku a Rumunsku.