Perly na čtyřech kolech. Není chyba spolehnout se na index dostupných klasik | E15.cz

Vybírejte na okraji trhu, radí odborníci. A pokud ke starým vozům nemáte kladný vztah, raději své peníze investujte jinde. „Šílenství kolem klasických vozů je u konce.“ „Sláva klasických vozů bledne, investoři jsou náročnější.“ „Splaskne bublina na trhu klasických vozidel?“ Takové titulky přinášela v uplynulém roce světová média. Strmý růst cen automobilových veteránů, který trval přinejmenším od roku 2007, skončil.

Jasně to ukazují indexy podobné těm akciovým. Index K500 Market Average stagnuje od konce roku 2015. Konkurenční Hagerty Blue Chip, sledující 25 nejvyhledávanějších sběratelských vozů poválečné éry, ukončil období silného růstu na začátku roku 2016. Za poslední rok klesl o šest procent. „Jde o největší dvanáctiměsíční propad od ledna 2010,“ píše se v komentáři jeho tvůrce, pojišťovny Hagerty, specializující se na historické automobily.

Indexy cen veteránů vycházejí z aukčních cen, nereprezentují tak celý trh. Přesto lze říci, že pokles se nevyhýbá žádné z automobilových ikon. „Ještě před třemi lety se psalo, že Ferrari klesá, kdežto Porsche 911 je podle indexů ‚blue chip‘, ten neklesá, ten stále pomalinku roste. Bum, za rok spadla i 911,“ popisuje vývoj trhu Radek Pokorný, zakladatel investičního fondu Engine Classic Cars Automobile Fund. „Vozů v nabídce bylo zkrátka příliš,“ dodává. Kupující potom začali vyhlížet pokles trhu a čekali na významnější propad cen. Prodávající, zvyklí na dlouhé období růstu, nechtěli jít s cenami dolů. Objem uzavřených obchodů se snížil.

Fondy ve hře

Podle Jana Zvelebila, který dováží veterány z Velké Británie, stojí za strmým růstem hodnoty historických vozů v uplynulé dekádě mimo jiné právě specializované investiční fondy. „Měly spoustu volných peněz, které začaly investovat do veteránů. Tím se stalo, že aukční ceny šly nahoru,“ tvrdí. Pokorný mu ale oponuje: investičních fondů zaměřených na automobilové veterány je tak málo, že nemohou hýbat s trhem. „Navíc my na aukcích nenakupujeme, musíme vyhledávat vozy, které mají prostor k cenovému růstu nebo jsou výrazně výjimečné,“ říká. „Samozřejmě už jsem na aukcích zažil, že přišel člověk z fondu a choval se jako někdo, kdo si neváží peněz, protože nejsou jeho, a utratil více. Rozhodně to ale není pravidlo.“