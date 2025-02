Z dozorčí rady byli odvoláni Martin Buchta a Marek Krajčovič, který v posledních měsících ve velkém vyprodával akcie firmy. Na jejich místa nastoupili hlavní právnička Čuprovy TCF Capital Barbora Malinová a šéf M&A a business developmentu v TCF Capital Adam Juřica.

„I po několika měsících intenzivních a radikálních zásahů v rámci krizového managementu zůstává finanční pozice Pilulky více než křehká. Stabilizovat hospodaření zabere řádově více než tři měsíce, které jsme dosud měli k dispozici. A vyžádá si to také více takto významných rozhodnutí,“ uvedl podle informací e15 na čtvrteční valné hromadě nově zvolený člen představenstva firmy a její dočasný CEO Peter Klekner.

V průběhu loňského roku, a zejména v jeho posledním kvartále společnost procházela zásadní transformací a podnikala řadu kroků vedoucích ke stabilizaci své ekonomické situace. Pilulka zažila s postupným koncem covidové pandemie pád – měla problémy s cash flow a hodnota jejích akcií na pražské burze se za poslední tři roky propadla až osmnáctinásobně.

Pilulku už dnes de facto řídí její věřitel Tomáš Čupr, který společnosti loni poskytl úvěr ve výši 80 milionů korun a zajistil si opci na získání kontrolního podílu ve firmě. „Tím, že máme opci, to vnímáme velmi zodpovědně. Skoro jako kdybychom už akcionáři byli. Už na příští valné hromadě dojde k nějakým změnám směřujícím k tomu, abychom započali kroky, které nás čekají,“ uvedl Klekner ještě před valnou hromadou. Podle informací e15 by k přímému vstupu Čuprovy TCF Capital do Pilulky mělo dojít celkem rychle. Loni v září Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil Tomáši Čuprovi získání kontrolního podílu ve společnosti.

Druhým velkým věřitelem Pilulky je Česká spořitelna. V pátek nastane splatnost bankovních úvěrů, které si firma vzala právě u tohoto finančního domu. Valná hromada na poslední chvíli schválila podmínky prodloužení splatnosti úvěru, jelikož Pilulka nemá na jeho splacení momentálně žádné finance. Pokud by k tomu nedošlo, představenstvo by muselo podat návrh na insolvenci.

„Došlo ke zřízení zástavního práva k ochranné známce společnosti ve prospěch věřitele České spořitelny,“ řekl e15 jeden z přítomných na valné hromadě firmy. Prodloužení splatnosti dá Pilulce čas minimálně deset dalších měsíců na pokračující reorganizaci firmy.

Pilulka na konci ledna zveřejnila dlouho očekávané předběžné hospodářské výsledky za loňský rok. Ani intenzivní postup v transformaci nestačil k tomu, aby společnost navýšila obrat oproti roku 2023. Naopak, její obrat v roce 2024 činil 1,35 miliardy korun, tedy o 36 procent méně než rok předtím. Jedná se o předběžnou neauditovanou hodnotu za celou skupinu. Výši loňského zisku firma neuvedla, v roce 2023 hospodařila se ztrátou 175,9 milionu korun. Akcie Pilulky od největšího propadu v polovině ledna opět rostou. Ve čtvrtek se dostaly na 204 korun.

Tomáš Čupr uvažuje o Pilulce jako o vhodném doplnění svého retailového portfolia vedle Rohlíku. V rozhovoru pro e15 magazín, který vyjde v pondělí 3. března, hovořil o tom, že by se Pilulka mohla do budoucna zaměřit jen na prevenční část a prodej léků přenechat nějakému partnerovi. „To by mohl být příběh Pilulky – ze slabého lékárenského hráče se stát silným well‑being hráčem. Ale já nejsem akcionář Pilulky, nemůžu a nechci za ni mluvit,“ řekl Čupr v rozhovoru, který proběhl ještě před čtvrteční valnou hromadou.