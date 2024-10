Lékárenský byznys se přelévá na internet. Přilákal šéfy Rohliku i Alzy

Lékárenský průmysl v České republice se v poslední době velmi dynamicky vyvíjí. Čím dál více se rozšiřuje online prodej léků, do kterého naskakují i velcí hráči tuzemské e-commerce. Svou lékárnu nedávno spustila Alza. Zakladatel online supermarketu Rohlík.cz Tomáš Čupr zase může vstoupit do společnosti Pilulka. Živo je i v segmentu kamenných provozoven. Výrazně posílila například síť lékáren Lemon.

V České republice se po internetu zatím smějí prodávat pouze volně prodejné léky. Ty na předpis si lidé musejí vyzvednout v kamenných lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví však do budoucna nevylučuje, že by i tyto preparáty bylo možné nakoupit online. „Ministerstvo zdravotnictví obecně podporuje zvýšení dostupnosti léčivých přípravků pro pacienty. O online výdeji Rx léčiv (léky na předpis – pozn. red.) probíhá na ministerstvu diskuze o možném fungujícím a bezpečném řešení,“ uvedl k problematice mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

Otevřený postoj si zachovává i Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS). „I když nepovažujeme online vydávání receptů za bezpodmínečně nezbytné pro české pacienty, věříme, že s rostoucí elektronizací a možností vyřizovat více věcí online se tato služba může stát žádanou,“ míní výkonná ředitelka asociace Irena Storová. Předpokladem jsou podle ní dobře prodiskutované podmínky případné změny legislativy.

O možnost nákupu volně prodejných léků online podle APLS zájem stále roste. „Lékárny sdružené v Asociaci provozovatelů lékárenských sítí vydají v posledním období průměrně kolem 10 procent volně prodejných léčivých přípravků přes online prostředí. Přede dvěma lety bylo toto číslo téměř poloviční,“ uvádí asociace. Mezi členy APLS patří sítě lékáren Dr. Max, Benu a Devětsil.

Nový silný hráč na poli kamenných lékáren

Změny se dějí i na trhu kamenných lékáren, kde roste další velká společnost. Lemon lékárny jsou momentálně třetím největším hráčem v tuzemsku, hned po sítích Dr. Max a Benu – nepočítáme-li sdružení více než 200 nezávislých lékáren fungujících pod značkou Magistra. Nejnovější akvizicí Lemonu bylo přebrání sítě Chytrá lékárna, ke kterému došlo na začátku října. Ještě předtím letos firma koupila řetězec Domácí lékárna. Lemon i díky tomu v současné době disponuje již 70 pobočkami napříč Českem.

„Růst se nám daří vcelku dobře od samotného začátku projektu, a to primárně formou akvizic, ale i výstavbou nových lékáren. Letošní rok byl ale skutečně rekordní. Z pohledu počtu lékáren jsme vzrostli o 100 procent,“ říká David Smotlacha, marketingový a obchodní ředitel společnosti. Podle něj se Lemon snaží odlišit od konkurence kvalitou poradenství a doplňkovou péči o pacienty, jako je například měření tlaku, hladiny cholesterolu v krvi nebo diagnostika pleti.

Pobočkovou síť má Lemon v plánu rozšiřovat i do budoucna, i když zřejmě už ne tak skokově jako letos. „V průběhu příštího roku nebo dvou cílíme na překročení symbolické mety 100 lékáren. V dlouhodobějším horizontu pracujeme s cílem 200 lékáren,“ doplňuje Smotlacha s tím, že firma do budoucna nevylučuje ani expanzi do zahraničí. Zatím se však chce soustředit na tuzemský trh a upevnění své pozice.

I pro Lemon roste v poslední době význam online prodeje léčiv, přestože je primárně sítí kamenných lékáren. „Tato oblast pro nás nabývá na prioritě i s rostoucím počtem poboček, které zároveň slouží jako výdejní místa našeho e-shopu. Dosud jsme se soustředili primárně na kamenné lékárny, které zůstávají i nadále středobodem našeho byznysu, ale plánujeme nyní výrazněji posílit i e-commerce. Tržby z internetového obchodu jsou pro nás zatím v porovnání s kamennými prodejnami zanedbatelné, ale plánujeme je výrazně navyšovat. V tomto ohledu nás čeká ještě hodně práce, ale vidíme v této oblasti značný potenciál,“ vysvětluje Smotlacha.

Ten kvituje i případnou budoucí možnost zásilkového výdeje léků vázaných na předpis. „Z mého pohledu je spíše otázkou kdy a v jaké míře. Troufám si ale tvrdit, že kamenné lékárny a odborný personál, za kterým si jdeme pro radu, tady budou mít vždy své místo,“ je přesvědčen.

Společnosti se daří i z hlediska hospodářských výsledků. V roce 2022 vygenerovala firma Health and Beauty shops, pod kterou Lemon patří, zisk přes 55 milionů korun. Ještě rok předtím přitom skončila skoro v sedmimilionové ztrátě. Pro srovnání, Česká lékárna holding, pod niž spadá síť Dr. Max, měla předloni zisk více než 762 milionů korun. Pro druhého z lídrů trhu Benu Česká republika skončilo účetní období od začátku února 2022 do konce ledna 2023 se ziskem téměř 533 milionů korun.

Velká jména české e-commerce na poli lékárenství

Mezi online prodejce léků se v poslední době zařadila i Alza. E-shop založený Alešem Zavoralem za tímto účelem koupil na jaře letošního roku část podniku Other Corp, který provozoval kamennou lékárnu ve středočeských Zdicích. Česká legislativa totiž neumožňuje prodávat léky pouze na internetu a každá společnost tak musí disponovat alespoň jednou kamennou pobočkou.

Do vod lékárenského průmyslu chce více zabrousit i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík.cz. Ten již nyní spolupracuje se sítí lékáren Benu, jejíž volně prodejný sortiment si mohou zákazníci zakoupit právě na webových stránkách Rohlíku.

Letos v září navíc Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil Čuprovi nákup skupiny lékáren Pilulka, která je obchodována na pražské burze. Ten podepsal se společností prostřednictvím své firmy Growth Expert na začátku července úvěrovou smlouvu do výše až 80 milionů korun. Součástí dohody je i opce ve prospěch úvěrujícího na nabytí kontrolního podílu ve firmě. Ta však zatím neměla být uplatněna.

Pilulka se však potýká s nemalými ekonomickými problémy. V loňském roce vykázala ztrátu přesahující 177 milionů korun. Její akcie navíc stále ztrácejí na hodnotě. Svého vrcholu dosáhly začátkem roku 2022. Tehdy vystoupaly až na cenu 1800 korun. Od té doby ale neustále padají. V současné době se prodávají kolem 150 korun.

„Stále věřím v potenciál naší firmy, i když jsem nyní spíše věřitelem než vlastníkem. Mám opci na možnost koupit přes 50 procent společnosti. A teď si nějak vyhodnocujeme, jestli se nám do toho chce, nebo jestli si necháme splatit úvěr. Já pořád věřím, že Pilulka je firma, která má na českém trhu místo, ale neměla by se snažit konkurovat Dr. Maxovi a Benu, případně Alze,“ uvedl Čupr na nedávné konferenci Shifts pořádané e15.