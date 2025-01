V průběhu loňského roku a zejména v jeho posledním kvartále společnost procházela zásadní transformací a podnikala řadu kroků vedoucích ke stabilizaci své ekonomické situace. Snížila počet pracovníků a dodavatelů jak na centrále, tak ve skladu, seškrtala marketingové náklady až o polovinu bez negativního dopadu na obrat, náklady na logistiku a dopravu klesly o třetinu a skladové zásoby prořídly z hodnoty 62 milionů na 35 milionů korun. Pilulka o tomto vývoji v pondělí ráno informovala pražskou burzu.

„Za poslední tři měsíce loňského roku se nám podařilo tu transformaci urychlit a zvrátit trendy, které tam byly. Když přijdete zvenku, tak se vlastně dělá cokoliv snadněji, protože máte čerstvý pohled vnějšího pozorovatele a nemáte vazby či citová pouta k některým věcem. Vzhledem k tomu, že jsme zvyklí na dynamiku Rohlíku, máme poměrně jasnou představu o tom, kam Pilulku chceme směřovat, která se ne nutně shoduje s představou předcházejícího vedení,“ řekl e15 Peter Klekner, šéf Čuprovy TCF Capital, který se v průběhu loňského čtvrtého čtvrtletí ujal vedení Pilulky.

Produkty, o které je skutečně zájem

Pilulka loni začala měnit portfolio produktů nabízených v e-shopu a postupně také zlepšovala zákaznickou zkušenost. „Pro mě byl poměrně zásadní obrat cash flow, to znamená, že jsme se zaměřili na produkty, o které je skutečně zájem a o kterých víme, kdy je získáme od dodavatelů , a také samozřejmě propouštění lidí. Zároveň jsme doplnili tým o kvalitnější lidi, kteří jsou schopní sledovat ten námi nastavený směr,“ upřesňuje Klekner.

Čuprovi se povedlo dohodnout také s Českou spořitelnou na odložení splatnosti některých závazků Pilulky, což firmě poskytne delší čas na finanční konsolidaci. „Česká spořitelna je vstřícný věřitel. Byla ochotna k určité trpělivosti s vědomím toho, co v Pilulce děláme. Jednání s ní dál pokračují. Není tím, kdo vám zesplatní půjčky ve chvíli, kdy máte starosti,“ komentuje Klekner.

Tomáš Čupr má po loňské půjčce v Pilulce velmi silnou pozici. Drží opci na více než polovinu firmy a také může kapitalizovat zmíněnou 80milionovou půjčku. „Tím, že máme opci, to vnímáme velmi zodpovědně. Skoro jako kdybychom už akcionáři byli. Už na příští valné hromadě dojde k nějakým změnám směřujícím k tomu, abychom započali kroky, které nás čekají,“ uvedl Klekner. Podle informací e15 by k přímému vstupu Čuprovy TCF Capital do Pilulky mělo dojít celkem rychle, zřejmě ještě v letošním roce.

Pilulku založili v roce 2013 bratři Kasové a rychle se stala jedním z nejvýznamnějších provozovatelů online lékáren v Česku. Vedle e-shopu provozuje také síť kamenných poboček. V říjnu 2020 úspěšně vstoupila na burzu s upisovací cenou 424 korun za akcii a titul se stal jednou z nejzajímavějších novinek na tuzemském parketu.

Překotný růst Pilulky pak přišel v době vrcholící pandemie. Lidé nakupovali online ve velkém a akcie firmy na tom profitovaly – v lednu 2022 se obchodovaly za 1800 korun a tržní kapitalizace Pilulky dosáhla 4,5 miliardy korun. S postupným koncem covidové pandemie ale Pilulka zažila pád. Letos v lednu akcie firmy prolomily hranici 100 korun.

Akcie vedle minoritních akcionářů vyprodává i člen dozorčí rady Marek Krajčovič. Minoritní akcionáře znejisťuje nejen kondice firmy, ale i nejistota ohledně podmínek, které mohou nastat po převzetí společnosti Tomášem Čuprem. „Pro nás jsou minoritní akcionáři velmi důležití a jsme za ně rádi. Budeme se snažit pokračovat ve stabilizaci firmy a pravděpodobně do léta budou dostávat informace, které by je mohly potenciálně uklidnit,“ ujišťuje Klekner.