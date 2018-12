Podruhé se mu to povedlo. Když v létě Josef Csaplár s Příbramí obral na Letné Spartu o dva body, byla z toho velká senzace. V prosinci to Středočeši dokázali znovu a přímo před vlastními fanoušky. „Samozřejmě z toho mám radost, ale zároveň si říkám, že když dvakrát remizujeme se Spartou, tak je s českým fotbalem něco špatně. To přece nejde, aby to takhle bylo, ne?“ kroutil hlavou po remíze 1:1.