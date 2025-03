Theranos a zdravotnický podvod století

Zakladatelka společnosti Theranos Elizabeth Holmes u soudu. | JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Měla to být obrovská revoluce ve zdravotnictví. Startup Theranos sliboval rychlé a levné testy z jediné kapky krve. Jeho zakladatelka, tehdy pouze devatenáctiletá Elizabeth Holmes označovaná za nového Stevea Jobse, přilákala investory v čele s Rupertem Murdochem a vybudovala impérium oceňované na devět miliard dolarů. Technologii začaly nabízet lékárny jako Walgreens nebo Safeway, ale byl tu zásadní problém - nefungovalo to.

Údajně revoluční přístroj dával nepřesné výsledky a Theranos musel tajně používat běžné laboratorní testy. Skandál odhalil novinář John Carreyrou v roce 2015, následovalo vyšetřování, obvinění z podvodu a nakonec i verdikt, který Elizabeth Holmes poslal na jedenáct let do vězení. Firma samozřejmě zkrachovala a její příběh se stal varováním - metoda "fake it till you make it" může hlavně ve zdravotnictví stát i lidské životy.