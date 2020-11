Boxxi.cz přináší kvalitní mořské ryby z Islandu do českých domácností | E15.cz

Zakladatel Boxxi Marek Jirovec měl dříve v rodinné firmě zabývající se průmyslovou automatizací na starosti export. Tak se dostal i k jedné islandské společnosti, která ho přivedla na myšlenku dovozu islandských ryb. Rozhodl se v podstatě okamžitě využít díry na českém trhu. „Primárním produktem jsou u nás ryby z Islandu. Soustředíme se na vysokou kvalitu produktů. Snažíme se obecně zvýšit povědomí o rybách a naučit spotřebitele poznat dobrou rybu od té nekvalitní a bourat léta zažité mýty, že mražená ryba dosahuje nižší kvality než ryba čerstvá,“ vysvětluje Jirovec.

Boxxi má k rybám také napárovaná butiková vína od malých českých i zahraničních vinařů a v nabídce najdete také seafood a delikatesy. „Ryby a víno k sobě patří a dokážou vytvořit harmonický pár. Spojili jsme se s předními odborníky a vybrali k našim rybám vína, která se svou chutí a vůní propojí s rybou v jeden výjimečný gastronomický zážitek,“ doplňuje Katy Youngová, která má v Boxxi kromě prodeje a marketingu na starosti právě výběr vín.

Kvalitu rybího masa ovlivňuje jeho původ i to, jak je ryba lovena. Boxxi si záměrně vybírá rybáře, kteří chytají tradičně a týž den se vracejí s úlovkem do přístavu. U farmových ryb je pak zcela zásadní přirozený způsob chovu a krmení bez GMO, antibiotik či růstových aditiv. Ryby v nabídce Boxxi se zpracovávají téměř okamžitě po ulovení. Většinou ručně, případně s použitím nejmodernějších a nejšetrnějších technologií. Ryby jsou zmrazeny metodou IQF, která čerstvé maso šokově zmrazí při teplotě -60 °C. Díky tomu zůstanou nutriční hodnoty, textura i chuť zcela zachovány. Následně jsou jednotlivé porce vakuovány a tím už připraveny k expedici. První část cesty plují lodí a pak pokračují pozemní dopravou až do pražského Boxxi House v Nuslích, kde je možné si je osobně vyzvednout. V Praze a okolí je také možné doručení až domů, mimopražské objednávky jsou doručovány do Boxxi Pointů neboli partnerských provozoven, jejichž síť se postupně rozšiřuje po celé České republice.

Rybí maso je všeobecně známo jako bohatý zdroj živin a tělu prospěšných tuků včetně důležitých omega-3 kyselin, jež pozitivně působí na naše zdraví. Islandské ryby se navíc vyznačují velmi nízkým obsahem těžkých kovů. Právě tento druh ryb najdou zákazníci v nabídce e-shopu Boxxi. Využijte kód E15CZ na 10% slevu na svůj první nákup na www.boxxi.cz, platí do konce listopadu.