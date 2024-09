Energetické nápoje až od 18 let. Poslanci připravili změnu zákona

Poslanci ze stran napříč politickým spektrem připravují zákaz prodeje energetických nápojů dětem a mladistvým. Vyhlášku chtějí mít hotovou do konce volebního období. Ve hře je zákaz prodeje do 15 let nebo do 18 let věku.

Energetické nápoje obsahují kombinaci hned několika látek, které mohou být pro dětský organismus škodlivé, argumentují poslanci. „Jak jsme se jako společnost shodli, že cigarety dětem do pusy nepatří, tak máme obdobně shodu, že nepatří do pusy dětem do 15 let nebo dospělosti ani energetické nápoje,“ řekla na tiskové konferenci poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Poslanci mají několik variant vyhlášky včetně různé věkové hranice a způsobů vymáhání zákazu, detaily budou řešit v poslaneckých klubech, než předloží legislativní návrh. K návrhu se připojili například poslanci z ODS, TOP 09, STAN, SPD, KDU-ČSL, nebo České pirátské strany.

„Mnozí z nás netuší, co obsahují energetické nápoje a co to dělá s tělem. Vezmeme-li si energetický nápoj, tak vypijeme 12 až 40 kostek cukru se dvěma espressy a taurinem,“ uvedla na tiskové konferenci poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická.

Jan Tuna, který se účastnil přípravy petice proti energetickým nápojům, varoval, že návrh vyhlášky budou brzdit výrobci v obavě ztráty zisků. Petici podle něj podepsaly zhruba čtyři tisíce lidí, kteří požadují zákaz prodeje lidem do 18 let. Podle české části mezinárodní studie pije energetické nápoje nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70 tisíc, v roce 2018 jich přitom bylo 40 tisíc až 50 tisíc.

Odborníci častější konzumaci nápojů, jejichž hlavní složkou je cukr či jiné sladidlo a kofein, spojují s různými zdravotními potížemi, jako jsou bolesti hlavy, depresivní stavy nebo nižší životní spokojenost. V jedné plechovce energetického nápoje je zhruba stejně kofeinu jako ve čtyřech šálcích kávy, což může způsobovat i zdravotní potíže nebo problémy se spánkem. Eliška Selinger ze Státního zdravotního ústavu ve Sněmovně uvedla, že energetické nápoje podporují mimo jiné další rizikové chování a návyky, například častější konzumaci alkoholu.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN) vystoupil proti návrhu na omezení prodeje. „Problémem návrhu je to, že staví bezpečné energetické nápoje do pozice návykové látky, což je evidentně nevědecké a nepřijatelné. Energetické nápoje jsou bezpečné a kvalitní produkty, to potvrzuje Evropská agentura pro bezpečnost potravin,“ uvedla výkonná ředitelka SVNN Veronika Jakubcová.

Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein, podle zákona jsou i označené jako nevhodné pro děti a kojící ženy, prodej ale zatím omezený není.

Prodej energetických nápojů dětem zakázaly před deseti lety pobaltské země. Zákaz platí také v některých německých spolkových zemích, Velké Británii nebo nově v Polsku.