Exministr Milek se vrátil do firmy na výrobu křupek | E15.cz

Po politické epizodě v čele rezortu zemědělství se Jiří Milek vrátil do představenstva tuzemské firmy Úsovsko, která vyrábí křupky Bersi nebo müsli tyčinky Fit.

Od ledna letošního roku se Jiří Milek podle údajů z obchodního rejstříku znovu stal předsedou představenstva zemědělsko-potravinářského koncernu Úsovsko a nahradil tak Martina Nováka. Ten se vrátil do funkce místopředsedy představenstva, kterou zastával před Milkovým angažmá na ministerstvu zemědělství.

Zda Milek navýší i svůj akciový podíl v Úsovsku na původních 25,14 procenta, koncern na dotaz E15 nesdělil. “Omlouvám se, ale k Vašim otázkám se nebudeme vyjadřovat,” uvedla tisková mluvčí Vendula Špačková. Kvůli zákonu o střetu zájmů ho podle dřívějšího vyjádření ministerstva zemědělství snížil na 11,25 procenta. “10,68 procenta převedl na svou manželku a 3,06 procenta akcií na svého syna. Zbývající část prodal,” uvedlo tiskové oddělení rezortu pro E15 v červnu 2018.

Milek odstoupil z vedení představenstva zemědělsko-potravinářského koncernu Úsovsko koncem roku 2017. Podle zákona o střetu zájmů musí ministři do měsíce od vstupu do vlády omezit své podnikání.

Pokud má dotyčný navíc ve firmě alespoň čtvrtinový podíl, nemůže se tato firma účastnit zadávání veřejných zakázek a má omezený přístup k dotacím. To byl i případ Úsovska čerpajícího především zemědělského dotace, které přesahovaly 100 milionů korun ročně.

Milek vykonával funkci ministra jako nestraník za hnutí ANO od prosince 2017 do června 2018. Svůj návrat do Úsovska avizoval už v minulosti v rozhovoru pro deník E15. “Pokud bych skončil tady, vrátím se zpátky do firmy. Nic bych nevylučoval, ale myslím, že ne,” řekl v rozhovoru na dotaz ohledně svého dalšího politického působení.

Pod koncern Úsovsko spadá devatenáct firem podnikajících v zemědělství, potravinářství, obchodu a průmyslu. Společnost sídlící v Klopině na Šumpersku dosáhla v roce 2017 konsolidovaného zisku 164 milionů korun a utržila 2,3 miliardy korun.