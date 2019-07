Indie čeká na déšť. Slabý monzun ohrožuje celou ekonomiku miliardové země | E15.cz

V červnu, prvním měsíci monzunové sezóny, byly srážky slabší o 33 procent oproti padesátiletému průměru, ukazují data Indického meteorologického úřadu. V úvodu toho měsíce deště zesílily, slabé červnové srážky ale již mohly napáchat nevratné škody. „Většina plodin se seje v červnu. Proto je tento měsíc pro zemědělce rozhodující, seje se totiž přes 50 procent takzvaných monzunových plodin,“ citovala televizní stanice CNBC z analýzy banky Citi. Mezi ně patří rýže, pšenice, čirok a bavlna.

Zemědělství je pro indickou ekonomiku významné nejen ekonomicky, ale i politicky. Odvětví tvoří 14 procent výkonu hospodářství a zaměstnává 42 procent všech pracujících, řekl CNBC Rajiv Biswan, hlavní ekonom pro oblast Asie a Pacifiku poradenské společnosti IHS Markit. Na zemědělství je navíc navázaná zhruba třetina průmyslu v zemi, ať už jde o potravinářství nebo například výrobu zemědělské techniky.

Kvůli slabým srážkám farmáři už nyní odkládají setí některých plodin. Podle údajů indického ministerstva zemědělství z konce června bylo oseto 14,7 milionů hektaru půdy, ve srovnání s dlouhodobým průměrem téměř o desetinu méně.

Růst indické ekonomiky v prvním čtvrtletí zpomalil na 5,8 procenta oproti 6,6 procenta v předcházejícím kvartálu. Podle aktuální prognózy indické vlády by ekonomika měla za celý fiskální rok končící v březnu růst o sedm procent. I zpráva kabinetu ale připouští, že slabý monzun může konečný výsledek ovlivnit.

Letošní deště jsou po Indii obzvláště důležité i proto, že zemi loni postihlo rozsáhle sucho. Mnoho zemědělců přišlo o většinu úrody a hospodářských zvířat. Nejen farmáři, ale i průmyslové podniky spoléhali na to, že letošní monzun doplní vodní nádrže, které kvůli loňskému nedostatku srážek zejí prázdnotou.

Silnější deště vyhlíží i některá města jako Čennai, Bombaj nebo Haidarábád, která musela loni sáhnout k omezení dodávek vody, aby zajistila, že zásoby v nádržích vydrží do další monzunové sezony. Podle loňské prognózy vládního think tanku National Institution for Transforming India by 21 indických měst včetně například Nového Dillí mohlo do roku 2020 vyčerpat své zásoby podzemních vod.