„Když na jednom katastru o výměře 400 hektarů hospodaří dva farmáři, tak ty peníze, které dostávají jako přímé platby, tak přijdou do katastru a oni je nějak využijí. Je to svým způsobem zprostředkovaná dotace i pro vesnici,“ tvrdí Stehlík. „Na druhou stranu, když máte zemědělskou firmu, která má 15 tisíc hektarů, ty peníze odchází do jednoho místa. Vesnice z toho většinou nemají vůbec nic, ani korunu,“ doplňuje.

Policisté se v případu údajného únosu Babišova syna možná dopustili přestupku Nejen Babiš. O zastavení stíhání žádají všichni aktéři kauzy Čapí hnízdo Analýza Jany Havligerové: Babišův střet zájmů a co bude dál