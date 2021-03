INFOGRAFIKA: Kvóty na české potraviny čeká ještě politický boj | E15.cz

Kvóty na prodej českých potravin, které schválili poslanci, nejspíš narazí v Senátu. Pokud by se návrh vrátil do Sněmovny, problémy může mít i tam. Poslanecký klub vládní strany podle předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) nebude při hlasování jednotný. Záměr regulovat nabídku supermarketů by navíc mohl narazit u Evropské komise jako překážka volnému trhu, uvedl deník HN. Detaily návrhu zákona připomíná videografika automaticky spouštěná pod titulkem.