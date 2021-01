Komodity jsou nejdražší od roku 2014 | E15.cz

Ceny železné rudy, stříbra, sóji nebo například zlata v posledních měsících prudce rostou. Komodity jsou již podle ukazatele The Bloomberg Commodity Spot Index nejdražší od poloviny roku 2014.

„Cena kukuřice je nejvyšší od roku 2014,“ uvádí příklad Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord.cz. Právě kukuřice zdražila ze zemědělských komodit nejvíce, a to o téměř padesát procent. Zároveň se po jarním strmém pádu vzpamatovaly ceny ropy i zemního plynu. Zdražuje rovněž elektřina.

Hodnotu komodit táhnou nahoru naděje na oživení světové ekonomiky spojená s dosavadními úspěchy vakcín proti koronaviru, podpora centrálních bank v čele s americkým Fedem, silná poptávka z Číny a v neposlední řadě nepříznivé počasí, což zdražuje zemědělskou produkci.

Cenový růst navíc může dál pokračovat. Americký bankovní dům Goldman Sachs v závěru uplynulého roku uvedl, že zisky komodit z poslední doby jsou jen začátkem mnohem delšího růstového trhu.

Zdražování surovin ale může způsobit tlak na ceny zboží a služeb pro spotřebitele. Ostatně u potravin je to již ve světě zřetelně vidět. Jejich ceny se dostaly už loni v listopadu na šestileté maximum. „Rostoucí ceny potravin přiživují inflaci, která může v roce 2021 jen posílit,“ komentoval vývoj Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank.

Růst cen potravin už způsobuje zejména rozvíjejícím se ekonomikám potíže. V Rusku se kvůli drahým potravinám zvýšila listopadová inflace na 4,4 procenta. Prezident Vladimir Putin proto tlačí na ministry, aby další zdražování potravin omezili. Ještě hůř je na tom Turecko, kde se ceny nápojů a jídla v listopadu zvýšily o jednadvacet procent.

Kromě potravin ale posilují na komoditních trzích i kovy. „Měď, zinek nebo hliník zdražují už od června,“ říká Tomčiak s tím, že v cenách zboží se to projeví se zpožděním.

A zvyšují se rovněž ceny paliv a energií na burzách. V posledních týdnech roku výrazně zdražila elektřina. „Co se děje od začátku prosince u cen elektřiny, je fenomén. Většina ekonomik je v lockdownu, jedou na půl plynu, poptávka klesá, ale přesto ceny letí nahoru,“ upozorňuje miliardář a majitel obchodníka s energiemi Carbounion Bohemia Petr Paukner s tím, že trh táhnou nahoru očekávání.

Silová elektřina na pražské burze proto vyletěla na více než padesát eur za megawatthodinu, což představuje zdražení o více než osm procent. „Rozhodující impulz bylo završení legislativního procesu na úrovni Evropské unie, který se týká klimatických cílů do roku 2030,“ říká ředitel společnosti ENA Jiří Gavor a doplňuje: „Na to reagovaly ceny povolenek, které prorazily hladinu třicet eur za jednu tunu. Jsou nejdražší v historii.“ Unie chce do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.

Letos však domácnostem zdražení cen elektrického proudu nehrozí. Velcí dodavatelé energií totiž už oznámili, že domácnostem zlevní. V prvním pololetí budou podle Gavora trhy vyčkávat.

Naopak u kovů se čeká ještě další zdražování. „Uvidíme celkový růst cen napříč kovy přinejmenším v první polovině letošního roku. Peníze stále protékají globální ekonomikou,“ komentovala vývoj pro agenturu Reuters komoditní makléřka Anna Stablumová z firmy Marex Spectron.

Celkově tak tuzemské domácnosti mohou ceny v obchodech v průběhu roku ještě nepříjemně překvapit. „Inflace bude stoupat, může se přiblížit ke třem procentům,“ shrnuje Tomčiak. Spotřebitelské ceny v Česku v listopadu meziročně vzrostly o 2,7 procenta.