Křetínský s Tkáčem se stali druhými největšími akcionáři francouzských supermarketů Casino | E15.cz

„Akvizice v Casinu odráží naše přesvědčení, že firma je svým postavením výjimečná na francouzském trhu a připravena na transformaci celého sektoru i v mezinárodním měřítku. Plně podporujeme management Casina a věříme jeho dlouhodobé strategické vizi,“ uvedl v tiskové zprávě Křetínský.

Středeční cena podílů v Casino Groupe byla po zavření burz 41 euro za akcii. Necelých pět procent akcií firmy, které odpovídají počtu téměř pěti milionů kusů, tak mohly společnost Vesa stát okolo 200 milionů eur, v přepočtu kolem pěti miliard korun.

Po zveřejnění zprávy o novém významném akcionáři Casino Groupe připsal titul, který je obchodovaný na pařížské burze, pět procent.

Vesa Equity Investment patří z 53procent Danielu Křetínskému a 47procentní podíl v ní drží Patrik Tkáč. Společnost se svou akvizicí stala v Casinu druhým nejvýznamnějším akcionářem po řediteli firmy Jeanu-Charlesovi Naourim. Ten skrze svoji společnost Rallye ovládá 51 procent akcií. Naourim už také uvedl, že je připraven zástupce Vesy přizvat do vedení Casina.

Na poli retailu spolu Křetínský s Tkáčem ovládají také 40 procent v české e-commerce skupině Mall a 17,52 procenta v německé retailové skupině Metro. Do ní patří mimo jiné i tuzemské pobočky sítě Makro Cash & Carry. Nabídku na převzetí větší části Metra od této dvojice investorů, ale management Metra před nedávnem odmítnul.

Společnost Casino vznikla už koncem 19. století, po celém světě provozuje 12 tisíc obchodů. Kromě Francie firma působí nejaktivněji v Latinské Americe. Loňské tržby společnosti dosáhly 36,6 miliardy eur (téměř bilion korun). Skupina zaměstnává asi 220 tisíc lidí.

Vesa do firmy přichází v průběhu jejích rozsáhlých restrukturalizačních plánů. Stěžejní je snaha snížit zadlužení Casina, které loni dosahovalo 2,7 miliardy eur, do příštího roku by mělo klesnout skoro o polovinu.

PZN redakce: Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.