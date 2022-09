Lidl musí zničit zásoby čokoládových zajíčků. Rozhodl soud  | E15.cz

Průzkumy ukázaly, že veřejnost velikonočního zajíčka od firmy Lindt dobře zná, uvedl spolkový soud. Se zajíčkem vyráběným pro Lidl může být zaměnitelný, byť mezi nimi existují určité rozdíly, konstatoval soud.

Spolkový soud zrušil loňské rozhodnutí švýcarského obchodního soudu, který rozhodl v neprospěch společnosti Lindt. Zároveň Lidlu nařídil, aby zásoby svých čokoládových zajíčků zlikvidoval.

"Zničení je přiměřené zejména proto, že to nutně neznamená, že by musela být zničena čokoláda jako taková," uvedl soud ve svém verdiktu. Podle britského listu The Guardian z toho lze vyvodit, že zajíčky bude možné rozpustit a čokoládu využít nějak jinak.

Švýcarský výrobce prémiové čokolády Lindt vedl v průběhu let mnoho soudních bitev, aby ochránil jeden ze svých nejprodávanějších výrobků. Německý soud loni rozhodl, že jeho velikonoční zajíček se zlatou fólií má nárok na ochrannou známku.