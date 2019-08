Americký export sóji do Číny může klesnout na třetinu | E15.cz

Šéf americké rady pro vývoz sóji Jim Sutter upozorňuje, že by export suroviny do Číny mohl letos klesnout zhruba o dvě třetiny. „Místo 30 milionů tun to letos bude zhruba třetina. To je pro nás opravdu obrovský rozdíl,“ řekl pro web CNBC Sutter, který očekává, že americkým producentům v letošním obchodním roce zůstane rekordně vysoká úroveň konečných zásob.

Kvůli zaplnění prostoru po exportu do Číny začali američtí zemědělci hledat alternativní trhy. Mezi ty nejzajímavější patří podle Suttera rozvíjející se regiony v jihovýchodní Asii, Egypt, Pákistán nebo Evropa, kde by měl podíl amerických olejnin letos dosáhnout 75 procent celkového dovozu těchto surovin.

Další rána pro americké producenty sóji přišla v úterý, kdy Čína potvrdila, že jako zbraň v probíhající obchodní válce chce použít právě zemědělství. Čínské společnosti podle mluvčího čínského ministerstva obchodu přestaly nakupovat americké zemědělské produkty v reakci na nové tarify, jejichž zavedení nedávno oznámil americký prezident Donald Trump.

Američtí zemědělci, kteří každý rok sklízejí sojové boby od září do listopadu, patří k největším obětem déle než rok trvající obchodní války mezi USA a Čínou. Čínští obchodníci se totiž obracejí na jiné trhy, zemědělské produkty kupují například ve Vietnamu.

Čína je největším spotřebitelem sójových bobů na světě. Před poklesem, který obchodní válka způsobila, do ní američtí pěstitelé vyváželi 60 procent své produkce.