Čokoládovna Zora ukončí po 58 letech výrobu rumových pralinek | e15.cz

Společnost Nestlé ukončí výrobu rumových pralinek, které z výrobního pásu olomouckých čokoládoven Zora začaly sjíždět v roce 1965. Rozhodnutí stáhnout rumové pralinky ze seznamu čokoládových výrobků vedení Nestlé zdůvodnilo klesající poptávkou po této čokoládové pochoutce. Médiím to ve čtvrtek řekla mluvčí společnosti Nestlé Tereza Skrbková.

„Sortiment našich výrobků doplňujeme o novinky, u kterých věříme, že budou naplňovat očekávání, vysoké nároky a preference spotřebitelů. Naopak výrobky, jejichž obliba mezi zákazníky klesá, což po dlouhou dobu byl i případ rumových pralinek, jsme z portfolia nuceni odebrat,“ uvedla Skrbková. „Věříme, že si ale spotřebitelé najdou cestu k jiným našim produktům, jejichž obliba mezi širokým spektrem spotřebitelů naopak výrazně stoupá, a to i díky řadě novinek a nových příchutí,“ dodala mluvčí.

Olomoucký závod Zora ročně vyprodukuje více než 33 tisíc tun čokoládových cukrovinek, z toho 11 tisíc tun připadá na tabulkové čokolády Orion a 4100 tun výrobků tvoří tyčinky Margot. Čokolády Studentská pečeť olomoucký podnik ročně vyrobí 3200 tun. Vedle hotových výrobků závod připravuje dalších téměř 14 tisíc tun čokoládové hmoty.

Počátky čokoládovny Zora sahají do konce 19. století. Výrobu továrníci zahájili v roce 1899 v historickém centru Olomouce. V roce 1910 továrnu přestěhovali do větší výrobní haly nedaleko hlavního nádraží, kde sídlí dodnes. Více než polovina všech produktů vyrobených v závodě Zora je každoročně exportována do zahraničí, pod různými značkami jsou prodávány například v Británii, Francii, Španělsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu. Olomoucký podnik zaměstnává sedm stovek pracovníků.

Do portfolia společnosti Nestlé Česko patří například značky Orion, Margot, Kofila nebo Bon Pari. Firmě loni klesl oproti roku 2021 zisk o 45 procent na 309 milionů korun. Tržby vzrostly o 13,1 procenta na 14,1 miliardy korun. V Česku ve svých továrnách Zora Olomouc a Sfinx vyrobila cukrovinky za šest miliard korun. V minulém roce firma také rozšířila svůj závod v Krupce, kde vyrábí chlazené vegetariánské a veganské pokrmy. V Česku loni společnost Nestlé zaměstnávala v průměru 1841 lidí. Nestlé je největší potravinářská firma na světě, podniká ve 189 zemích.

