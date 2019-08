Pardubický pivovar prohloubil ztrátu | E15.cz

Pardubický pivovar, který nedávno převzala dvojka tuzemského pivního trhu Pivovary Staropramen, prohloubil loni ztrátu. Zvýšila se na 3,7 milionu z předloňského 1,2 milionu korun. Zisku společnost dosáhla naposledy v roce 2016, a to ve výši 44 tisíc korun.

Tržby Pardubickému pivovaru loni vzrostly meziročně o pouhé necelé procento na 135 milionů korun. Společnost ve výroční zprávě připouští nesplnění plánu, co se týče prodejů. “Důvodem je pokles exportu našeho piva především do Ruska. Bylo to způsobeno neodebráním plánovaného množství piva několika zákazníky,” vysvětluje ve výroční zprávě někdejší předseda představenstva společnosti Leoš Kvapil, kterého v červnu nahradil Zdeněk Havlena z Pivovarů Staropramen.

“Prodeje Pardubického pivovaru v posledních dvou letech vykazují stagnaci, což se společně s nárůstem ceny surovin a energií a lidské práce projevilo na poklesu hospodářského výsledku,” doplnil Havlena pro server E15.

Havlena dále mluví o investicích v loňském roce. “Firma dokončila významnou investici do zkvalitnění technologie výroby jako instalace filtrace a přetlačných tanků a výměna dopravníků na lahvárenské lince. Současně pracuje na investiční strategii na následující roky,” uvedl Havlena bez upřesnění částky.

Na ztrátové hospodaření společnosti poukázali auditoři Josef Kalenský a Josef Chmatil ve výroční zprávě. “Finanční situace účetní jednotky je nadále v důsledku ztrátového hospodaření nestabilní a další fungování této společnosti je závislé na zvýšení odbytu a zároveň promítnutí relevantních úspor nákladů,” uvedli.

“Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu s požadavkem auditorů nebyly vytvořeny opravné položky na pohledávky ve výši 5694 tisíc korun, ale pouze 3694 tisíc, rozdíl nevytvořených opravných položek neobsahuje hranici námi určené materiality,” dodali.

Letos počítá Pardubický pivovar s podobnými výsledky jako loni. “Podle posledního vývoje a harmonogramu dokončení akvizice bude hospodářský výsledek kopírovat předchozí rok, zlepšení očekáváme v roce 2020,” řekl Havlena.

Převzetí Pardubického pivovaru, který má více než staletou tradici a patří pod něj značky Pernštejn, Taxis nebo Porter, oznámily Pivovary Staropramen letos v červnu. Drží 89 procent jeho akcií. Kromě Pardubického pivovaru provozuje Staropramen stejnojmenný pivovar na pražském Smíchově a ostravský pivovar Ostravar.

Pivovarům Staropramen, patřícím do severoamerické pivovarské skupiny Molson Coors, patří na tuzemském pivním trhu druhá příčka. Předloni dosáhly konsolidovaných tržeb ve výši 9 miliard korun, konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění byl ve ztrátě 82 milionů korun. Jedničkou je Plzeňský Prazdroj, který v březnu 2017 převzala skupina Asahi. Heineken Česká republike ze stejnojmenné nizozemské skupiny je třetí největší. K předním výrobcům piva patří také národní podnik Budějovický Budvar, který je ve vlastnictví státu.

Hospodářské výsledky Pardubického pivovaru (v milionech korun) tržby zisk 2015 145 0,25 2016 145 0,04 2017 134 -1,18 2018 135 -3,69

(Pramen: obchodní rejstřík)