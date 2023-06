Rohlik snižuje ceny dietních potravin | e15.cz

Online obchod s potravinami Rohlik na českém trhu do konce srpna zlevní vybrané potraviny, které si kupují zákazníci se speciálními stravovacími dietami, celkově půjde o 40 výrobků. Vedení společnosti uvádí, že snížen cen produktů bude dotovat. Už na podzim se Rohlik uchýlil ke zastropování cen základních potravin, jejichž ceny v posledním roce výrazně vzrostly. Ve výsledku to společnosti přineslo více zákazníků.

V praxi se bude cenový strop týkat dietních potravin, například bezlepkových či bezlaktózových výrobků. Celkem jich bude 40, z toho 35 Rohlik dorovná na cenu běžných nedietních potravin, u pěti z nich dojde ke snížení ceny o 50 procent, jelikož jejich cena se od běžných verzí liší natolik, že se dle Rohliku „není možné přiblížit cenám konvenčních alternativ“.

S rozšiřováním sortimentu pro lidi se speciálními stravovacími potřebami začal Rohlik na začátku letošního roku. „Stále více lidí musí dodržovat speciální dietu kvůli zdravotním problémům, jako je intolerance lepku nebo laktózy, či kvůli potřebě sledování glykemického indexu. Tito zákazníci často musí platit výrazně vyšší ceny za potraviny, které vyhovují jejich specifickým stravovacím požadavkům,“ říká šéf českého Rohliku Martin Beháň. Speciální dietní omezení by se mělo týkat kolem 18 procent Čechů, tedy přes 1,5 milionu lidí.

Pokud by se nezvýšila spotřeba dietních potravin, vyšlo by zlevnění Rohlik zhruba na milion korun měsíčně. Podobným způsobem Rohlik investoval už loni v září do zastropování základních potravin, jako je mouka, chléb či cukr. Toto opatření český online obchod s potravinami vyšlo dosud na 13 milionů korun.

Původně omezení cen základních potravin chtěl Rohlik držet do letošních velikonoc, akci zatím prodloužil do konce léta. Do stejné doby bude také platit zlevnění dietních potravin, poté si vedení společnosti vyhodnotí, zda se na straně zákazníků akce setkala se zájmem. Žádný finanční ukazatel na toto vyhodnocení Rohlik nemá, záleží na odezvě zákazníků, uvedl Beháň.

Právě zastropování potravin vedení české pobočky označuje za jeden z důvodů, proč má nyní Rohlik o nižší desítky tisíc nových zákazníků více oproti loňskému roku. Jako další důvod marketingový ředitel Lukáš Antoš označil rozšiřování míst, kam společnost potraviny rozváží a úroveň služeb. „Nárůst cen přišel postupně, udělali jsme to v září, většina potravin ale výrazně zdražila až o Vánocích, zájem byl obrovský. U lidí nám to pomohlo,“ uvedl na tiskové konferenci Beháň.

Díky tomu vedení společnosti očekává, že letos budou tržby české pobočky růst dvouciferným procentuálním tempem. A to navzdory tomu, že tržby potravinových maloobchodů setrvale klesají, naposledy v dubnu meziročně o téměř deset procent. Ve fiskálním roce, který končil dubnem 2022, dosáhla česká pobočka tržeb ve výši 8,5 miliardy korun, v součtu se zahraničními pobočkami Rohlik loni utržil téměř 14 miliard korun.

Na celé akci spolupracuje Rohlik s Národním sdružením PKU, které funguje jako podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s poruchami metabolického trávení, kvůli kterému musejí dodržovat přísné diety. Na propagaci akce se bude podílet také influencerka Veronika Kašáková.