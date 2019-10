Vepřové maso zdraží. Problémy Číny se dotknou i Česka | E15.cz

Vleklé epidemii prasečího moru v Číně dosud padlo za oběť asi 40 procent tamních chovů. Vládě se dosud situaci nepodařilo dostat pod kontrolu, a to navzdory masivnímu vybíjení chovů, ve kterých se nemoc vyskytla. Zatímco dosud měl nedostatek vepřového na čínském trhu spíše lokální důsledky, v roce 2020 se to změní. Peking totiž bude muset výrazně zvýšit dovoz vepřového, uvedl na konferenci Urner Barry Global Protein Summit ředitel Smithfield Foods pro oblast zajištění surovin Arnold Silver.

Číňané jsou „co se týče vepřového nenasytní,“ prohlásil Silver, kterého citovala agentura Bloomberg. Jako nejpravděpodobnější náhrada za domácí produkci se jeví dovoz z USA. Důsledkem může být nedostatek některých druhů vepřového masa. Přestože Čína obvykle nakupuje celá nenaporcovaná prasata nebo jejich půlky, zvýšená poptávka se týká například vepřové šunky.

Podle prognózy Americké asociace exportérů masa roste vývoz amerického vepřového do Číny už letos, celoroční odhad hovoří o posílení o 12 procent. V příštím roce by exporty měly stoupnout o dalších 13 procent. Pokud by Čína zrušila stávající cla na dovoz vepřového z USA, mohl by se objem dováženého masa ještě zvýšit.

Nedostatek vepřového v Číně se ovšem neprojeví jen v USA. „Část ztracených chovů bude Čína kompenzovat také dovozy z Evropy,“ předpověděla vedoucí analytického oddělení společnosti Cyrrus Anna Píchová. Čínská krize tak bude mít důsledky i na českém trhu. „Nedostatek vepřového masa v Česku nenastane, nicméně spotřebitelé si za něj připlatí,“ dodala Píchová.