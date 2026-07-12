Vejce novým symbolem drahoty. Slevy loví desítky tisíc Čechů měsíčně, máslo naopak z žebříčku mizí
- Analýza internetového vyhledávání ukazuje, že novým symbolem drahoty pro české domácnosti se stala vejce, u nichž zájem o slevy meziročně vzrostl o třetinu.
- Naopak zájem o akční máslo a mléko kvůli jejich výraznému pultovému zlevnění opadl o polovinu.
- Data navíc potvrzují nástup letní sezóny, kdy lidé místo surovin na pečení masivně vyhledávají slevy na cukr k zavařování a maso na gril.
Vyhledávání slevových akcí na internetu funguje jako spolehlivý předstihový ukazatel spotřebitelského chování a reálné inflace. Češi totiž v digitálním prostoru nehledají slevy plošně, ale cílí primárně na komodity, které jim nejvíce zatěžují rodinné rozpočty. Analýza dat klíčových slov ukazuje, že zatímco loňský symbol drahoty – máslo – spotřebitele díky poklesu pultových cen pálit přestal, novým tahounem mzdové eroze se stala vejce. S nastupujícím létem navíc do nákupních košíků promlouvá silná sezónnost.
Podle čerstvých dat analytického nástroje Marketing Miner za červen 2026 dosahuje vyhledávání frází typu „vejce v akci“ zhruba 45 tisíc dotazů měsíčně. Meziročně tak poptávka po slevách u této komodity vyskočila o 34 procent. V povánočním lednu, kdy jsou rozpočty domácností nejvíce napjaté, zájem atakoval dokonce hranici 71 tisíc vyhledávání. Pokud se započtou všechny textové variace včetně objemnějších balení, slevu na vejce na internetu aktivně stopuje na 60 tisíc Čechů měsíčně.
Ptačí chřipka a konec klecí
Zvýšený zájem o akční nabídky přesně kopíruje tvrdá makroekonomická data. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla vejce na začátku letošního roku meziročně dražší o 16,5 procenta. Na trhu se totiž sešly dva negativní nabídkové šoky současně.
Prvním jsou regulatorní vlivy. Od roku 2027 začne v Česku platit zákonný zákaz klecových chovů. Tuzemští drůbežáři proto museli masivně investovat do strukturální přestavby hal na voliérové a halové systémy. Kapitálové náklady s tím spojené promítají do koncových cen s předstihem.
Druhým faktorem je epidemiologická situace. Státní veterinární správa letos eviduje už 9 ohnisek ptačí chřipky v komerčních velkochovech a dalších 19 v nekomerčních, což navázalo na silnou vlnu z loňského roku. Likvidace celých hejn generuje výpadky v produkci, což tlačí ceny na pultech vzhůru a nutí spotřebitele k optimalizaci výdajů.
Deflace u mléčných výrobků ochladila zájem
Opačný trend vykazuje trh s mléčnými výrobky. Slevu na máslo dnes vyhledává zhruba 11 tisíc lidí měsíčně, což představuje padesátiprocentní meziroční propad. Zatímco loni se cena čtvrtky másla blížila k 60 korunám a stala se předmětem zájmu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), letošní korekce na komoditních trzích situaci uklidnila.
Statistiky ČSÚ potvrzují, že máslo v dubnu meziročně zlevnilo o 25,2 procenta, v květnu pak o 23,3 procenta. Podobný vývoj potkal i trvanlivé mléko (meziroční pokles ceny o 17,7 procenta), u kterého zájem o slevy klesl o 16 procent. „Když cena komodity na pultě klesá, spotřebitelé ztrácí motivaci vyhledávat alternativní akční nabídky a obcházet více řetězců,“ vysvětluje Vojtěch Toulec, spolumajitel Marketing Mineru.
Cukr a krkovice střídají vánoční rum
Data o vyhledávání zároveň odkrývají silné sezónní cykly české ekonomiky. S příchodem léta a začátkem zavařovací sezóny prudce roste zájem o cukr – počet vyhledávání akčních cen meziročně stoupl o 54 procent. Zatímco v zimě ho v akcích hledá zhruba 2500 lidí, v červencovém maximu zájem stoupá k 15 tisícům. Spolu s ním v letních měsících kulminuje poptávka po mase na gril, zejména vepřové krkovici a kuřecích prsech.
Podzimní a zimní měsíce naopak tradičně patří přípravám na Vánoce. Do vyhledávačů se vrací poptávka po másle na pečení, přičemž absolutním prosincovým skokanem je tuzemský rum. Jeho vyhledávání v akci stoupá z běžných 4500 dotazů na více než 15 tisíc.
Slevová turistika se digitalizuje a zpřesňuje
Analýza chování uživatelů na internetu odhaluje ještě jeden strukturální posun: čeští spotřebitelé mění strategii. Čím dál méně zadávají obecné dotazy a přecházejí k okamžitému nákupnímu plánování.
Dotaz „vejce v akci dnes“ zaznamenal meziroční jedenáctinásobný nárůst. Kombinace frází specifikujících konkrétní velikost balení (např. „30 ks“) s názvem preferovaného maloobchodního řetězce roste v řádu stovek procent. Z tohoto trendu významně profitují specializované slevové agregátory a akční letákové portály. Ty díky SEO optimalizaci na tyto konkrétní dotazy stahují masivní organickou návštěvnost s vysokým konverzním poměrem, což z nich dělá silné hráče na poli digitální e-commerce.