PPF dokončila porcování firem za 10 miliard, výrazně posílí v poskytování internetu

Česká finanční skupina PPF dokončila několik let trvající proces, v jehož rámci výrazně posílí na tuzemském trhu s poskytováním připojení k internetu nebo televize (IP TV). PPF naporcovala internetové providery koupené od svých dřívějších spolupracovníků, díky čemuž posílí o stovky tisíc nových koncových zákazníků a fyzickou infrastrukturu a přidá miliardové tržby. Na akci šlo kolem 10 miliard korun.

PPF se podle údajů v obchodním rejstříku v dubnu podařilo dokončit rozdělení operátora Nordic Telecom Regional, kterého získala od podnikatele Tomáše Otruby. Ten v minulosti působil v advokátní kanceláři pracující mimo jiné pro PPF. Částka transakce nebyla zveřejněna, podle informací e15 nicméně činila asi 1,5 miliardy korun, a to při tržbách Nordicu zhruba půl miliardy.

Nordic Telecom Regional byl rozpůlen na dvě části, které převzali operátoři z portfolia PPF, tedy O2 a Cetin. Pod O2, která formálně realizovala transakci, přešlo zhruba 100 tisíc koncových zákazníků, asi tisícovka firemních klientů a dále například provoz. Cetin jakožto velkoobchodní provozovatel infrastruktury získal optické sítě a další fyzické části nutné pro provoz samotného připojení.

Otruba má mít k PPF nadále blízko. Antimonopolní úřad začal v březnu ve zjednodušeném řízení posuzovat vstup šéfky PPF Renáty Kellnerové do Otrubovy skupiny Nordic Investors Group a jeho účast v nemovitostních projektech PPF.

PPF podobnou operaci jako u Nordicu už dříve dokončila také v případě koupeného poskytovatele Nej.cz s ročními tržbami asi 1,5 miliardy korun. Toho skupina převzala od skupiny Kaprain Karla Pražáka, exmanažera PPF. Jak už e15 informovala, obchod vyšel na 8,5 miliardy korun s tím, že Pražák použil 2,5 miliardy na úhradu půjček. Převzetí Nej.cz tentokrát nešlo přes O2, ale přes Cetin. Výsledek je ale stejný –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ O2 získala asi 250 tisíc zákazníků a Cetin infrastrukturu.

„Tento krok současným zákazníkům Nej.cz do budoucna zpřístupní širší portfolio služeb a výhod,“ řekl e15 šéf komunikace Cetinu Ctibor Jappel.

Obě transakce prošly přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten PPF mimo jiné nakázal, aby Cetin nadále získanou infrastrukturu poskytoval velkoobchodně dalším hráčům na trhu, tedy i konkurenci O2 (firmy jako T-Mobile a další). „Správní řízení ukázalo, že spojení může mít negativní vliv na hospodářskou soutěž na trhu poskytování maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě,“ napsal ÚOHS ke koupi Nej.cz. Tam, kde měl úřad obavy z možného omezení konkurence, PPF nabídla závazky jako například zachování otevřeného a nediskriminačního přístupu k velkoobchodní nabídce a miliardové investice do rozšiřování.

Stejnou akci s dělením aktiv PPF uskutečnila i při poslední menší regionální akvizici providera M.NET na Ostravsku. Toho získala od podnikatelů Miroslava Holuba a Martina Richtarika a zákazníky opět předala O2 a infrastrukturu Cetinu.

Investice do optické sítě

Cetin průběžně investuje miliardy korun do posilování optické sítě, díky čemuž se daří zvyšovat průměrnou dostupnou rychlost internetu. Loni se tato hodnota dostala na 426 z předchozích 289 megabitů za sekundu. V roce 2020 to dělalo 105 megabitů. Investice budou pokračovat. Firma si například nedávno za miliony eur objednala přes sto tisíc optických routerů zvládajících rychlosti až 10 gigabitů za sekundu. Bude je dodávat zákazníkům. Dodavatelem je evropská firma Kontron.

Kolem Cetinu a telekomunikačních aktiv PPF je v poslední době živo. Česká skupina koncem loňského roku opět plně ovládla Cetin, když získala zpět podíl 30 procent od singapurského fondu GIC. Ten minoritu kupoval v roce 2022. PPF zároveň za 2,15 miliardy eur (s bonusem dalších 350 milionů eur) prodala operátorovi Etisalat (e&) ze Spojených arabských emirátů 50 procent a jednu akcii v telekomunikačních aktivech v několika zemích. Česká finanční skupina následně letos v únoru oznámila akvizici srbského providera SBB za 20 miliard korun, a to právě skrze společný podnik e& PPF Telecom.

Češi a Arabové už na Balkáně působí skrze operátora Yettel. „Jsem přesvědčen, že zákazníci Yettelu i SBB budou těžit z větších synergií, které tato transakce přinese,“ komentoval obchod šéf e& PPF Telecom Balesh Sharma.

Co to přesně znamená, si lze zhruba odvodit od nedávného kroku PPF v Česku, kde došlo ke sloučení streamovacích a televizních služeb Voyo a O2 TV do jednoho balíku. Jak jsme na e15 rozebírali, PPF má unikátní pozici na trhu, protože kontroluje kompletní balík: obsah (O2 TV, Nova), streamování, televizi, datovou infrastrukturu (Cetin), koncové zákazníky (O2) i finanční instituci (Air Bank).