Česká finanční skupina PPF rodiny Kellnerových sjednotí své streamovací videoslužby Voyo a O2 TV do jedné nové pod názvem Oneplay. Zahodí sice dvě dlouhá léta budované značky a v tomto ohledu bude muset začít znova, jinak ale PPF ukázala, že byznysově přemýšlí na nejvyšší úrovni. A předvedla, jak do sebe zapadají její postupné akvizice v telekomunikacích a médiích.

Důležitými aktivy PPF jsou operátoři Cetin a O2. První z nich provozuje celorepublikovou internetovou síť, kterou velkoobchodně nabízí O2 a dalším providerům poskytujícím služby koncovým zákazníkům. Obě firmy každoročně skupině přináší dividendu ve vysokých miliardách korun. PPF různě nakupuje a prodává operátory v zahraničí. Naposledy za 20 miliard získala srbskou SBB. České značky si ale z dobrého finančního důvodu nechává.

Ovšem provozovat a stavět telekomunikační infrastrukturu není zase taková radost, jak by se mohlo zdát. Pokládání optických kabelů a stavba vysílačů si žádají velké capexové i opexové náklady a v Evropě, zejména v Česku, je vše zatížené nadměrnou byrokracií. Operátoři navíc dlouhá léta musí čelit faktu, že právě provoz a stavba sítě jsou jediná věc, v níž jsou opravdu dobří.

Marži obvykle slízávají poskytovatelé obsahu

Poskytovatelům internetu se v oboru často přezdívá hloupé trubky, což znamená, že tyto firmy doručují zákazníkům žádaný obsah, jako jsou YouTube, Netflix, HBO, TikTok, Spotify, Instagram a řada dalších. Sami z toho ale mají „pouze“ poplatek za měsíční tarif, zatímco smetanu s vysokou marží slízávají poskytovatelé obsahu typu Google, Apple, Meta, ByteDance a tak dále.

Operátoři se historicky snažili Netflixu a spol. konkurovat, různé služby jako T-Music ale skončily neslavně. Operátoři je prostě neumí dělat. Většina providerů připojení k internetu maximálně nabídne IP TV, to je ale komodita dodávaná každým.

Evropští operátoři si jednu dobu mysleli, že uspějí díky regulaci. V roce 2023 za podpory tehdejšího eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona vyrukovali s návrhem na takzvaný férový poplatek (fair share). Zjednodušeně řečeno chtěli po Googlu, Netflixu, Metě a dalších platit desátky za to, že přenáší jejich datově náročný obsah, a nic z toho nemají. Žádné příjmy z reklamy, žádné předplatitele, nic. Operátoři samozřejmě díky obsahu, který uživatelé chtějí, prodávají svá připojení, to se jim ale do argumentace nehodilo. „Fair share“ nicméně nenašel větší podporu a doufejme, že už podobné nápady zmizí.

PPF teď ukazuje, že i se stigmatem hloupých trubek lze bojovat. Skupina skrze několik firem drží všechny díly skládačky, díky kterým může generovat vysokou marži nad rámec prodávání kabelů v zemi a frekvencí ve vzduchu.

Mix, který nikdo jiný nemá

Televize Nova umí vytvářet videoobsah žádaný uživateli a za několik let vybudovala streamovací platformu Voyo, takový český Netflix, se zhruba milionem předplatitelů. O2 TV do toho přidává streamování televize, včetně exkluzivních sportovních práv. Cetin poskytne potřebnou datovou infrastrukturu a O2 ji prodá společně s tarify. Nabízí se i zapojení Air Bank jakožto finanční instituce. To je mix, který na zdejším trhu nikdo další nemá.

Televize Prima provozuje streamovací službu Prima+, ale nemá vlastní operátory ani sportovní práva. T-Mobile disponuje silnou sítí, ale nemá streamovací platformy a část infrastruktury si kupuje od Cetinu. A takto by šlo pokračovat.

PPF pomáhá její obchodní umění a promyšlená strategie, zároveň ale nečelí žádným překážkám ze strany antimonopolního úřadu (ÚOHS). Cetin je například dominantní celorepublikový poskytovatel telekomunikační infrastruktury, což ale PPF nebrání ve skupování konkurence. Od skupiny Kaprain Karla Pražáka mohla převzít Nej.cz, jednoho z největších providerů u nás, a od investora Tomáše Otruby zase získala Nordic Telecom, dalšího velkého telco hráče. PPF vždy získanou firmu šikovně rozdělí tak, že Cetin převezme infrastrukturu a O2 služby a zákazníky. Vzorové porcování trhu.